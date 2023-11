E ʻimi ana i ke kumukūʻai ʻoiaʻiʻo o nā papahana ikehu hou

By

Ua hoʻomaka ka mea paʻi kiʻi ʻo Steven Nowakowski i kahi hana koʻikoʻi o ka hopu ʻana i ka ʻaoʻao i mālama ʻole ʻia o nā papahana ikehu hou. Ma o kāna lekiō, ua hoʻomālamalama ʻo ia i ka hoʻomaʻemaʻe ʻana a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka ʻāina ma muli o ke kūkulu ʻana i nā mahiʻai makani. ʻO kekahi o ia papahana ʻo ia ʻo Kaban windfarm aia ma ke komohana o Cairns, ʻo ia hoʻi he 28 mau turbines nui i hoʻopuehu ʻia ma kahi ākea 1,300-heka.

Ma kahi kamaʻilio hou ʻana me Sky News host Chris Kenny, ʻike ʻo Nowakowski i ka hoʻomohala ʻana i kēia mau papahana ikehu hou a me ko lākou hopena koʻikoʻi i ke kaiapuni o Australia. Ma ka hōʻike ʻana i kāna kiʻi nui, hoʻoikaika ʻo ia e hoʻoikaika i ka nui o kēia mau hana i ʻike ʻole ʻia.

ʻO nā kiʻi i hōʻike ʻia e Nowakowski he puka ʻike maka, e hōʻike ana i nā hopena kūpono o nā papahana i manaʻo ʻia ma nā kahakai kahakai o Queensland. Hana ia ma ke ʻano he ala ala, e koi ana i ka poʻe nānā e noʻonoʻo i ke kumukūʻai maoli o kēia hoʻololi ikehu ʻōmaʻomaʻo.

ʻOiai he mea koʻikoʻi ka hana ʻana o ka ikehu hou i ka hakakā ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau, he mea koʻikoʻi ia e hoʻomaopopo i ke ʻano holoʻokoʻa o kā lākou hopena. ʻAʻole pono ka kūleʻa o kēia mau papahana ma ka hoʻopau ʻana i nā ākea ākea o ka nohona kūlohelohe.

Hoʻomaka ka hana a Nowakowski i kahi ala hou no ke kūkākūkā ʻana, e koi ana iā mākou e loiloi i nā kālepa i pili i ka hoʻomohala ʻana i ka ikehu hou. Hoʻomanaʻo ia iā mākou e hana i kahi kaulike ma waena o ka hoʻomau ʻana o ke kaiapuni a me ka pono wikiwiki no ka ikehu maʻemaʻe.

Ke hoʻomau nei ka honua i ka paʻakikī o ka hoʻololi ʻana i nā kumu ikehu maʻemaʻe, ʻoi aku ka nui o nā ʻike i hāʻawi ʻia e Nowakowski. Ma o kāna mau kiʻi paʻi, paipai ʻo ia i ka ʻaha kanaka e ʻimi i nā ala ʻē aʻe a e koi aku i ka ʻoi aku ka maopopo a me ke kuleana mai nā papahana ikehu hou.

NPP

Nīnau: He aha ka ikehu hou?

ʻO ka ikehu hou e pili ana i ka ikehu i loaʻa mai nā kumu i hiki ke hoʻopiha maoli ʻia, e like me ka lā, ka makani, ka wai, a me ka wela geothermal.

N: No ke aha i kūkulu ʻia ai nā māla makani?

Kūkulu ʻia nā māla makani no ka hoʻohana ʻana i ka mana o ka makani e hana ai i ka uila. Ma ke ʻano he kumu ikehu maʻemaʻe a hoʻololi hou ʻia, kōkua ka makani makani e hōʻemi i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea ʻōmaʻomaʻo a me ka hakakā ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

Nīnau: He aha ka hopena o nā papahana ikehu hou i ke kaiapuni?

Hiki i nā papahana ikehu hou, me nā mahiʻai makani, ke loaʻa nā hopena maikaʻi a maikaʻi ʻole. ʻOiai lākou e hāʻawi i ka hōʻemi ʻana i ka hoʻokuʻu kalapona, koi pinepine lākou i ka hoʻomaʻemaʻe ʻāina a hiki ke hoʻokaʻawale i ka noho a me ka hoʻopau ʻana i nā ʻano neʻe holoholona hihiu.

Nīnau: No ke aha he mea nui e noʻonoʻo i ka hopena piha o nā papahana ikehu hou?

Ma ka noʻonoʻo ʻana i ka hopena piha o nā papahana ikehu hou, hiki iā mākou ke hōʻoia e hoʻokō ʻia ka hoʻololi ʻana i ka ikehu maʻemaʻe ma ke ʻano kūpaʻa a me ke kuleana. Hoʻopili kēia i ka hōʻemi ʻana i nā hopena kūlohelohe maikaʻi ʻole a me ka hoʻopaʻa ʻana i ke kaulike ma waena o ka hoʻoulu ʻana i ka ikehu maʻemaʻe a me ka mālama ʻana i nā wahi kūlohelohe.