Hiki i ka ʻōnaehana naʻauao artificial hou ke hoʻololi i ka maʻi maʻi maʻi

Ua hoʻomohala ʻia kahi ʻōnaehana naʻauao artificial (AI) hou e hoʻololi i ka maʻi maʻi maʻi. Hoʻonohonoho ʻia kēia ʻōnaehana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pololei, ka wikiwiki, a me ka maikaʻi i ka ʻike ʻana a me ka ʻike ʻana i nā ʻano maʻi kanesa.

ʻO ka ʻōnaehana AI, i hoʻolālā ʻia e kahi hui o nā mea noiʻi, hoʻohana i nā algorithm aʻo hohonu e nānā i nā kiʻi olakino, e like me ka CT scans a me nā X-ray. Ma ka nānā ʻana i kēia mau kiʻi, hiki i ka ʻōnaehana AI ke ʻike i nā mea ʻino a ʻike i nā cell cancerous me ka pololei kiʻekiʻe. Hiki i kēia ʻenehana holomua ke hoʻomaikaʻi nui i ka maʻi kanesa, hiki i nā kauka ke ʻike a mālama i ka maʻi i ka wā mua.

ʻO nā ʻano hana kuʻuna o ka maʻi kanesa, e like me ka wehewehe lima ʻana i nā kiʻi lapaʻau, e hoʻopau pinepine i ka manawa a hiki i nā hewa. Manaʻo ka ʻōnaehana AI hou e hoʻopau i kēia mau drawbacks a hoʻonui i ke kaʻina hana diagnostic. Eia hou, hiki i ka ʻōnaehana AI ke aʻo a hoʻomaikaʻi i ka manawa, ʻoiai e hōʻiliʻili ana i ka ʻikepili a me ka ʻike.

ʻOi aku ka maikaʻi o kēia ʻōnaehana AI ma mua o ka pololei a me ka pono. Loaʻa iā ia ka hiki ke hōʻemi i nā kumukūʻai mālama ola. Ma ka hoʻopololei ʻana i ke kaʻina hana diagnostic, hiki i nā kauka ke hana i nā hoʻoholo wikiwiki a me ka ʻike, e alakaʻi ana i nā hoʻolālā lapaʻau kūpono no nā maʻi.

E like me kekahi ʻenehana, aia nā pilikia a me nā palena e noʻonoʻo ai. Pono e nānā pono ʻia nā hopena kūpono o ka hilinaʻi ʻana iā AI no ka maʻi kanesa. Eia hou, pono e hōʻoia ʻia ka hana o ka ʻōnaehana ma nā hoʻokolohua lapaʻau ma mua o ka hoʻokō ākea.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻomohala ʻana o kēia ʻōnaehana AI e hōʻike ana i kahi pae koʻikoʻi i mua i ke kahua o ka maʻi kanesa. Me kona hiki ke hoʻomaikaʻi i ka pololei, ka wikiwiki, a me ka pono, hiki i kēia ʻenehana ke hoʻopilikia nui i nā ola o nā maʻi maʻi maʻi maʻi ma ka honua holoʻokoʻa.

Nā wehewehena:

- Artificial Intelligence (AI): ʻO ka hoʻohālikelike o nā kaʻina hana naʻauao kanaka e nā mīkini, ʻoi aku ka nui o nā ʻōnaehana kamepiula.

- Ke aʻo hohonu: He ʻāpana o ka aʻo mīkini e pili ana i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā ʻupena neural artificial ma nā ʻikepili nui e hana i nā hana paʻakikī.

– CT Scan: He ʻenehana kiʻi lāʻau lapaʻau e hoʻohana ana i nā kukui X a me ka hana kamepiula e hana i nā kiʻi kikoʻī kikoʻī o ke kino.

– X-ray: He ʻano hoʻoheheʻe electromagnetic i hoʻohana mau ʻia i ka lāʻau lapaʻau e hana i nā kiʻi o nā hale i loko o ke kino.

