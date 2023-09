Hiki i ka ho'āʻo mua o ka oxygen-producing ma Mars i ka hopena lanakila

ʻO ka hoʻokolohua mua e hana i ka oxygen ma Mars, i kapa ʻia ʻo MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), ua hoʻopau maikaʻi ʻia ma hope o ka nui o nā pahuhopu mua o NASA. Hiki i kēia hoʻokō koʻikoʻi ke hāʻawi i nā ʻike waiwai no nā misionari e hiki mai ana i ka honua ʻulaʻula.

ʻO MOXIE, kahi mea nui microwave i loaʻa ma ka Perseverance rover, ua hoʻomaka i kāna hana ma mua o ʻelua makahiki i hala ma hope koke iho o ka pae ʻana o ka rover ma Mars. ʻO kāna kumu, ʻo ia ka hoʻohua ʻana i ka oxygen ma o ka hoʻololi ʻana i ka carbon dioxide nui o ka honua i ea hanu.

I ka wā o ka hoʻokolohua, ua hoʻopuka ʻo MOXIE i ka huina o 122 grams o ka oxygen, e like me ka nui o ka hanu ʻana o kahi ʻīlio liʻiliʻi i 10 mau hola. I kona kiʻekiʻe, ua hana ka mea hana i 12 grams o ka oxygen i kēlā me kēia hola ma kahi pae maʻemaʻe o 98% a i ʻole ke kiʻekiʻe, i ʻoi aku ma mua o nā manaʻo o NASA. Ma ʻAukake 7, ua hoʻopau ʻo MOXIE i kāna hana 16th a me ka hana hope, e hoʻokō ana i kāna mau koi āpau.

He mea nui ka hopena o ka holomua o MOXIE. Me ka lewa Martian he 96% carbon dioxide, hiki ke hoʻololi i ka oxygen i mea nui no ka mālama ʻana i ke ola kanaka ma ka honua. Eia hou, hiki i ka ʻenehana e like me MOXIE ke kōkua i ke kākoʻo ʻana i nā mikiona ʻimi e hiki mai ana ma o ka hāʻawi ʻana i ka ea hanu a me ka lawelawe ʻana ma ke ʻano he kumu o ka rocket propellant no nā huakaʻi hoʻi i ka Honua.

ʻO ka lawe ʻana i ka nui o ka oxygen a me ka rocket propellant mai ka Honua a i Mars he hana paʻakikī a uku nui. ʻO ka hoʻomohala ʻana i ka ʻenehana e hiki ai i nā astronauts ke unuhi a hoʻohana i nā kumuwaiwai mai ko lākou puni e hoʻomaʻamaʻa nui i kēia mau mikiona a hoʻonui i nā wahi no nā lako pono.

ʻOiai ua hoʻokaʻawale ʻo MOXIE i ke ala no ka lawe ʻana i ka oxygen ma Mars, nui nā mea hou aʻe e ʻimi ai. ʻO ka hana aʻe e pili ana i ka hoʻāʻo ʻana i nā ʻenehana ʻē aʻe, e like me nā mea hana a me nā mea noho, hiki ke hoʻonui i ka hiki ke ʻimi. ʻO nā haʻawina i aʻo ʻia mai MOXIE e kōkua i ka hoʻomohala ʻana i kahi ʻōnaehana holoʻokoʻa e loaʻa ana kahi mea hoʻoheheʻe oxygen hiki ke hoʻoheheʻe a mālama i ka oxygen.

ʻO kēia hoʻokō hoʻokō honua e lawe iā mākou i kahi ʻanuʻu kokoke i kahi e hiki mai ana kahi e hiki ai i nā astronauts ke noho mau a hana ma Mars ma o ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai kūloko. Me ka hoʻomau i ka holomua o ka ʻenehana lewa, ua lilo ka ʻimi kanaka i ka honua ʻulaʻula i mea ʻike maoli.

Nā wehewehena:

- MOXIE: Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, he mea hana ma ka Perseverance rover i hoʻolālā ʻia e hoʻololi i ka carbon dioxide i oxygen ma Mars.

- Ke hoʻomau nei i ka holo: He robotic rover ma Mars, i hoʻokele ʻia e NASA, e ʻimi i ka ʻili a hōʻiliʻili i ka ʻikepili.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration, ke kikowaena lewa o ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

Sources:

- CNN: [kumu]

– NASA: [kumu]