ʻO nā makana kiʻekiʻe ma nā ʻeke hoʻolālā Peak, Tripods, a me nā mea pono no ka Pōʻalima ʻeleʻele a me Cyber ​​​​Poakahi

Kaulana ʻo Peak Design ma Kapalakiko no kona ʻano ʻokoʻa o nā ʻeke, tripods, a me nā mea pono. ʻO kēia Pōʻalima ʻEleʻele a me Cyber ​​Monday, ke hāʻawi nei lākou i nā makana maikaʻi loa e hoʻokō i kāu mau pono a me kāu makemake. Inā ʻoe e hoʻokalakupua i waho, e kiʻi i nā kiʻi kupaianaha, a i ʻole makemake i kahi ʻeke paʻa a nani, aia kekahi mea no kēlā me kēia. E ʻimi kākou i nā kikoʻī o kekahi o nā makana hoihoi loa:

1. Backpacks: Hoʻonui i kāu pāʻani ʻeke me nā koho paʻa a paʻa o Peak Design. Mai ke kāʻei o kēlā me kēia lā maʻemaʻe a paʻa hoʻi a hiki i ke kāʻei huakaʻi ākea a piha i nā hiʻohiʻona, hiki iā ʻoe ke loaʻa ke kūpono kūpono no kou nohona. E leʻaleʻa i nā uku hoʻemi nui ma nā ʻeke ʻeke i koho ʻia i kēia kūʻai palena manawa.

2. Nā hihia kelepona: pale i kāu kelepona makamae me nā hihia kelepona hou a me ka nani o Peak Design. Hana ʻia me nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka ʻenekinia pololei, hāʻawi kā lākou mau kelepona i ka pale ʻoi loa me ka ʻole o ka hoʻohālikelike ʻana i ka aesthetics. E hoʻohana i nā makana kūʻokoʻa a mālama pono i kāu kelepona i ke ʻano palekana.

3. Nā Paʻi Paʻi Paʻi: E nā mea paʻi kiʻi, e hauʻoli! Hiki iā ʻoe ke hoʻopaʻa paʻa i kāu pahupaʻikiʻi i kāu ʻeke a i ʻole kāʻei, me ka maʻalahi hiki ke loaʻa iā ʻoe i ka wā e ʻimi ai a piʻi paha. Me ke ʻano o nā hoʻolālā e hoʻolako ana i nā ʻano kamera like ʻole, hiki iā ʻoe ke loaʻa ke kiʻi kūpono i kūpono i kāu pono kiʻi.

Mai poina i kēia mau makana kupaianaha! Hoʻopau ke kūʻai aku ʻo Peak Design's Black Friday a me Cyber ​​Monday ma Nowemapa 27th. E kipa i kā lākou pūnaewele e nānā i kā lākou hōʻiliʻili holoʻokoʻa a hoʻohana i kēia mau makana kupaianaha.

NPP:

Nīnau: I ka manawa hea e pau ai ke kūʻai aku ʻana o Peak Design's Black Friday a me Cyber ​​Monday?

A: Hoʻopau ke kūʻai aku ma Nowemapa 27th.

Nīnau: Loaʻa nā ʻaelike no nā ʻeke wale nō?

A: ʻAʻole, hāʻawi ʻo Peak Design i nā kuʻikahi ma nā ʻeke ʻeke, nā pahu kelepona, nā kiʻi kamera, a me nā mea pono ʻē aʻe.

Sources:

