ʻŌlelo Hou: Hoʻolaha ʻana i ke Kaulike ʻana o ke kāne ma ka ʻoihana pāʻani wikiō

Ua hele lōʻihi ka ʻoihana pāʻani wikiō mai kona hoʻomaka ʻana, me nā kiʻi ʻoniʻoni e like me Zelda, Lara Croft, Princess Peach, a me Samus Aran e hopu ana i nā mea pāʻani ma ka honua holoʻokoʻa. Eia naʻe, ʻoiai ka holomua ʻana, he mea minamina ka ʻike ʻana i ka paʻa ʻana o kekahi poʻe i ka manaʻoʻiʻo ʻo kēia ʻoihana i hoʻomalu ʻia e nā kāne. ʻO kahi hoʻopaʻapaʻa hou e pili ana i ka PC Gamer e hōʻike ana i ka pilikia e hoʻomau nei o ka nānā ʻole ʻia ʻana o nā wahine i ka pāʻani.

Ua hoʻokuʻu ʻo PC Gamer i kahi puke makasini e hoʻomanaʻo ana i kāna mau makahiki 30 o ke ola ʻana, e hōʻike ana i nā nīnauele me nā mea hoʻoponopono a me nā limahana. Eia naʻe, ʻike koke ka poʻe heluhelu i ka nele o nā wahine i hana ma ka paʻi ʻana i nā makahiki ʻekolu i hala. Ma ka hoʻomaopopo ʻana, ua hōʻike nā wahine o ke kaiāulu pāʻani i ko lākou hōʻeha ma ka pūnaewele, e ʻimi ana i ke kākoʻo a me ka lōkahi mai kekahi i kekahi. ʻO ka luna hoʻoponopono o PC Gamer, ʻo Phil Savage, ua ʻike i ka hewa a ua hoʻopuka i kahi kalahala, e ʻae ana i ka hōʻike like ʻole o nā wahine i ka pāʻani pāʻani.

ʻO ka mea pōʻino, ʻaʻole kaʻawale ia mau hanana. Ua hoʻohewa lōʻihi ʻia ka ʻoihana pāʻani wikiō no ka nele o ka ʻokoʻa kāne. Wahi a kahi noiʻi hou, ʻo 61 ka nui o ka poʻe hana pāʻani he kāne, aʻo 79 ka pākēneka o nā protagonists pāʻani wikiō he kāne. Eia kekahi, hoʻokaʻawale pinepine ʻia nā wahine mai nā hanana ʻoihana nui a me nā hōʻikeʻike, e hoʻomau mau ana i ke ʻano o ke kāne.

No laila, he aha ka hopena? ʻO nā wahine e like me ka mea hoʻomohala pāʻani wikiō a me ka mea kākoʻo ʻokoʻa ʻo Jay Justice ke hoʻopaʻapaʻa nei he mea koʻikoʻi ia no nā kāne, ka poʻe i pōmaikaʻi mai kahi ʻōnaehana kūpono ʻole, e hana ikaika i ka hāpai ʻana i ke kaulike kāne. Hoʻopili kēia i ka ʻōlelo ʻana i ka wā e ʻike ai lākou i ka haʻalele ʻia ʻana o nā kāne marginalized, ke kākoʻo ʻana i ka uku like, a me ka ʻōlelo ʻana i nā wahine kūpono a me nā poʻe non-binary no nā manawa kūpono. Pono ka hoʻokae ʻana a hoʻopau ʻia, akā pono ia i ka hoʻoikaika pū ʻana o ka ʻoihana holoʻokoʻa.

Pono nā ʻoihana e hana ma mua o ka hoʻopuka ʻana i nā ʻōlelo paʻakikī. Hoʻomaopopo ka mea loea PR a me ka streamer Twitch SailorTabbyCat i ke koʻikoʻi o ka lawe ʻana i nā hana maoli e hoʻoponopono ai i nā pilikia e kū nei i nā wahine a me nā poʻe ʻaʻole binary, ʻoi aku ka poʻe mai nā kaiāulu marginalized. Pono e hoʻokumu i kahi hoʻokipa hoʻokipa a hoʻokomo i kā lākou mau taleni a me nā haʻawina.

Ma ke ʻano he wahine nūpepa pāʻani pāʻani, ua ʻike mua wau i nā pilikia i kū mua ʻia e nā wahine. ʻOiai maikaʻi ka manaʻo o kekahi mau hoa kāne kāne, pono e hana hou aku. ʻO ka haʻihaʻi ʻana i loko o kēia wahi i hoʻopaʻa ʻia e nā kāne i ka mōʻaukala e pono ai ka walaʻau a me ka hoʻokūkū i ke kūlana quo. Pono ka ʻoihana e ʻimi ikaika e hoʻokomo i nā wahine i loko o nā panels, studios, a me nā papa inoa kaulana, e hāʻawi iā lākou i ka ʻike a me nā manawa kūpono.

Pono ka hoʻoikaika ʻana i ka hoʻoikaika like ʻana o ke kāne ma ka ʻoihana pāʻani wikiō. ʻO ka manawa kēia e ʻike ai ka ʻoihana i nā haʻawina waiwai a nā wahine a e hōʻoia i ka hāʻawi ʻia ʻana o nā manawa like e hōʻike i kā lākou mau talena. E hana pū kākou e kūkulu i kahi kaiāulu pāʻani ʻokoʻa a me nā ʻano like ʻole e pili ana i ka noʻonoʻo a me nā mākau o kēlā me kēia kanaka, me ka ʻole o kā lākou kāne.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. No ke aha i koʻikoʻi ai ke kaulike kāne ma ka ʻoihana pāʻani wikiō?

He mea koʻikoʻi ke kaulike kāne kāne ma ka ʻoihana pāʻani wikiō e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o nā manawa like i kēlā me kēia kanaka e hana a holomua ma ke kula. Hoʻoulu ia i nā ʻano like ʻole o nā kuanaʻike, nā manaʻo, a me ka noʻonoʻo ʻana, e alakaʻi ana i nā pāʻani hoʻohui a me ka ʻike. Hāʻawi ia i kahi kaiāulu pāʻani hoʻokipa ʻē aʻe, kahi e ʻike ʻia ai nā mea pāʻani mai nā ʻaoʻao a pau.

2. Pehea e hiki ai i nā kāne ke kākoʻo i ke kaulike kāne ma ka pāʻani?

Hiki i nā kāne ke kākoʻo i ka like ʻana o ke kāne ma ka pāʻani ʻana ma o ka ʻōlelo kūʻē ʻana i ka hoʻokaʻawale ʻia a me ka hōʻike ʻole ʻana, ke kākoʻo ʻana i ka uku like a me nā manawa kūpono, a me ka paipai ikaika ʻana a me ka hoʻolaha ʻana i nā wahine kūpono a me nā poʻe ʻaʻole binary. He mea nui ia e ʻike i nā ʻōnaehana ʻōnaehana a hana ikaika i ka wehe ʻana iā lākou.

3. He aha nā hana e hiki ai i nā hui ke hoʻoikaika i ke kaulike kāne?

Hiki i nā ʻoihana ke hana i nā hana kūpono e hoʻoikaika i ke kaulike kāne ma o ka hoʻokumu ʻana i nā kulekele a me nā hoʻomaʻamaʻa komo ʻana, ka hoʻololi ʻana i kā lākou limahana, a me ka hōʻoia ʻana i nā manawa kūpono no ka holomua ʻoihana. Pono lākou e ʻimi ikaika i nā leo like ʻole no nā panela, nā nīnauele, a me nā hōʻikeʻike, a hāʻawi i kahi wahi palekana a kākoʻo no nā wahine a me nā poʻe non-binary e holomua.

4. Pehea e hiki ai i ke kaiāulu pāʻani ke kōkua i ka hāpai ʻana i ke kaulike kāne?

Hiki i ke kaiāulu pāʻani ke kōkua i ka hoʻolaha ʻana i ke kaulike kāne ma o ke kākoʻo ʻana a me ka hoʻonui ʻana i nā leo o nā wahine a me nā poʻe non-binary, hoʻokūkū i nā ʻano sexist a me ka misogynistic, a me ka hoʻokumu ʻana i nā wahi e manaʻo ai nā mea a pau i ka mahalo a mahalo ʻia. Pono nā kaiāulu pāʻani e hana ikaika i ka hoʻopau ʻana i nā stereotypes kāne a me nā manaʻo i loko o ke kaiāulu.