Lā uku 3: No ke aha ʻo kēia ka manawa kūpono no kahi pāʻani hou

ʻO ka mea alakaʻi alakaʻi o Payday 3, ʻo Andreas Häll Penninger, i noho pū me Dexerto e kūkākūkā i ke kumu o kēia ka manawa kūpono no kahi uku hou i ka moʻo Payday. Me ka lā ʻo Payday 2 e hoʻolauleʻa nei i kāna makahiki 10-makahiki, ua loaʻa iā ia kahi holo kupaianaha i hiki i ka hapa nui o nā pāʻani ke moe wale. Eia naʻe, manaʻoʻiʻo ʻo Penninger ua mākaukau ka manawa no kahi pāʻani hou.

Ua wehewehe ʻo Penninger i ka Payday 3 ma ke ʻano he "passion project" no kāna mau mea hoʻomohala, he nui ka poʻe i hana i nā pāʻani ma mua o ka moʻo. ʻOiai e mau ana ke aloha no Payday 2, ua manaʻo ka hui hoʻomohala ua paʻa lākou i loko o kahi papa hana maʻamau a makemake lākou e hana i kahi mea hou a hoihoi i kā lākou mau mea pā.

ʻO kekahi o nā kumu hoʻoholo ma hope o ka hoʻoholo ʻana e hana i ka Payday 3 ʻo ia ka loaʻa ʻana o nā ʻenehana hou, ʻo ia hoʻi ka Unreal Engine 4. Ua ʻike ka hui i kahi manawa kūpono e hoʻomohala a hoʻomaʻemaʻe i ka franchise, me ka hoʻohana ʻana i nā mea hiki ke hāʻawi ʻia e kēia mīkini. Hoʻokumu mua ʻia ma Unreal Engine 4, aia kekahi mau hoʻolālā e hoʻonui i ka Unreal Engine 5 ma hope o ka hoʻomaka ʻana o ka pāʻani.

Eia hou, ua lōʻihi loa ka lako a nā mea pāʻani e hoʻohana nei mai ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o Payday 2 i ka makahiki 2013. ʻO kēia holomua o ka ʻenehana e hiki ai iā Starbreeze Studios ke hoʻopuka i nā hiʻohiʻona a me nā ʻike i noi ʻia e nā mea pā akā ʻaʻole hiki ke hoʻokō ʻia ma Payday 2.

Hoʻomaopopo pū ʻo Penninger aia kahi hakahaka i ke ʻano heist, me nā pāʻani liʻiliʻi e hāʻawi ana i nā ʻike like me Payday. ʻOiai hāʻawi nā pāʻani e like me Grand Theft Auto Online i kahi ʻano ʻike ʻē aʻe, aia nō kahi lumi no kahi pāʻani heist hoʻolaʻa e like me Payday 3.

Ma keʻano holoʻokoʻa, ʻo ka makemake a me ke aloha i ka moʻo Payday ma waena o kāna mau mea hoʻomohala, i hui pū ʻia me nā holomua o ka ʻenehana a me ka noi mākeke no kahi pāʻani heist, i kēia manawa ka manawa kūpono no ka Payday 3. Hiki i nā poʻe ke nānā i mua i kahi ʻike hoʻomohala a hoʻomaʻemaʻe ʻia e kūkulu nei. i ka holomua o kona mau mua.

