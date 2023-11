ʻO ka ulu ʻana o Oura: He Mokuna Hou i ka mālama ola kino

I nā nūhou hou loa, ua hana ʻo Oura, ke alakaʻi alakaʻi i hoʻohui ʻia i kahi hui hoʻohui hoihoi i kāna hui. Ua koho ʻia ʻo Jason Oberfest, he luna hoʻokele o Apple Health ma mua a he kanaka koʻikoʻi i ka ʻoihana mālama olakino, ma ke ʻano he poʻo o ka hoʻolālā lapaʻau a Oura a me ka hana mālama olakino. ʻO kēia neʻe hoʻolālā e hōʻike ana i ka manaʻo o Oura e hoʻonui i kāna pūnaewele o nā hoa a hoʻokumu iā ia iho ma ke ʻano he mea pāʻani koʻikoʻi i ka wahi mālama olakino.

Ua hele lōʻihi ʻo Oura mai kona hoʻomaka ʻana ma ke ʻano he Kickstarter hoʻolaha ma 2015. Ua hoʻokumu ka hui i kona ala i ka kūleʻa me ka hoʻokomo ʻana i kāna apo lua o ka hanauna ma 2018, a ʻo ka mea hou loa, ʻo ke kolu o ka hanauna Oura Ring ma 2021. Hoʻohana ʻo Oura Ring i ka ʻenehana ʻokiʻoki e hāʻawi i nā ʻike olakino holoʻokoʻa ma o ka nānā ʻana ma luna o 200 biometrics, me nā ʻano moe, ka hoʻoikaika kino, nā pae kaumaha, ka puʻuwai puʻuwai, ka menstrual cycle, a me nā pae oxygen koko. Me ka hoʻolālā nani a me ka app hoapili ikaika, ua loaʻa i ka Oura Ring ke kaulana i waena o nā poʻe olakino olakino, me nā mea kaulana e like me Jennifer Aniston a me Prince Harry.

ʻO ke koho ʻana iā Jason Oberfest e hōʻike ana i ka manaʻo paʻa o Oura e ulu aʻe ma mua o kahi mea mālama olakino a maikaʻi i loko o kahi mea hana olakino piha. Me ka ʻike o Oberfest i ka honua mālama olakino pili a me kona komo nui ʻana i ka hui olakino o Apple, ua mākaukau ʻo Oura e loaʻa ka ʻike hohonu o ka ʻoihana mālama ola a hana i nā holomua i ka lilo ʻana i mea hoʻoponopono olakino holoʻokoʻa.

Ua hōʻike ʻo CEO Tom Hale i kona hauʻoli no ka hōʻea ʻana mai o Oberfest, me ka ʻōlelo ʻana e hōʻailona ana ia i ka hoʻomaka ʻana o kahi mokuna hou no Oura. ʻO ka manaʻo o ka hui e hōʻoia i ka Oura Ring ma ke ʻano he mea hana olakino holoʻokoʻa e hōʻike hou ʻia e kāna mau hui hou ʻana, e like me ka hui pū ʻana me Gucci e hana i kahi apo maʻamau. Eia kekahi, ua hoʻoikaika ʻo Oura i ke kūʻai ʻana i kāna apo ma o nā moʻokāki hoʻolimalima olakino maʻalahi (FSAs) ma o ka launa pū ʻana me kahi kahua e-commerce olakino.

Ua loaʻa mua i ka Oura Ring ka ʻike no kāna ʻikepili ʻike a me ka mea hoʻohana. ʻIke nā mea hoʻohana he ʻoi aku ka maikaʻi o ka app hoapili Oura ma mua o ko Apple Fitness, e hāʻawi ana i kahi ākea ākea o nā hiʻohiʻona a me kahi hoʻolālā nani.

Ke hoʻomau nei ʻo Oura i ka hoʻonui ʻana i kona mau ākea me ka hoʻohui ʻana o Jason Oberfest, ua maopopo ka ʻike ʻana o ka ʻoihana no ka wā e hiki mai ana i ka hoʻoikaika ʻana i nā poʻe me ka ʻenehana olakino holomua. Me kona apo kū hoʻokahi a me ke ala hou, ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Oura e hoʻololi i ke ʻano o kā mākou mālama ʻana i ko mākou olakino a maikaʻi.

He aha ka Oura Ring?

ʻO ka Oura Ring kahi apo akamai e hoʻohana ana i ka ʻenehana kiʻekiʻe e nānā ma luna o 200 biometrics, e hāʻawi ana i nā ʻike olakino kikoʻī i nā mea hoʻohana.

ʻO wai ʻo Jason Oberfest?

ʻO Jason Oberfest he luna alakaʻi o Apple Health kahiko a he lālā nui o ka hui olakino o Apple. Ua hui pū ʻo ia me Oura ma ke poʻo o ka hoʻolālā lapaʻau a me ka hana mālama ola.

He aha ka mea e hoʻokaʻawale ai iā Oura mai nā mea mālama olakino ʻē aʻe?

Hoʻokaʻawale ka Oura Ring iā ia iho me kāna mau hiʻohiʻona holoʻokoʻa, hoʻolālā nani, a me ka mea hoʻohana hoa pili. Hāʻawi ia i ka ʻikepili ʻike a me kahi interface hoʻonanea.

He aha ka manaʻo o Oura no ka wā e hiki mai ana?

Manaʻo ʻo Oura e hoʻokumu iā ia iho ma ke ʻano he hoʻonā mālama olakino holoʻokoʻa, e hele ana ma mua o kahi tracker olakino a maikaʻi. Ke hana nei ka ʻoihana i ka hoʻokō ʻana i ka Oura Ring ma ke ʻano he mea hana olakino holoʻokoʻa.

He aha nā hui a Oura i hana ai?

Ua hui pū ʻo Oura me Gucci e hana i ke apo maʻamau a i ʻīnika i nā kuʻikahi me kahi kahua e-commerce olakino e hoʻomaʻamaʻa i ke kūʻai ʻana i ke apo ma o nā moʻokāki hoʻolimalima olakino maʻalahi (FSAs).