No ke aha he mea koʻikoʻi ke koho ʻana e kākoʻo i ka nūpepa kūʻokoʻa

I kēia au kikohoʻe, kahi e loaʻa koke ai ka ʻike ma ko mākou manamana lima, ʻaʻole hiki ke hoʻohaʻahaʻa ʻia ke koʻikoʻi o ka nūpepa kūʻokoʻa. Ke mau nei ka ʻoiaʻiʻo nui: ʻo ke kākoʻo ʻana i ka hana a kahi hui hoʻoponopono i hoʻolaʻa ʻia he mea koʻikoʻi ia no kahi kaiāulu ʻike maikaʻi.

He mea hoʻomanaʻo ka nūpepa kūʻokoʻa i ke koʻikoʻi o ka maikaʻi, ka hilinaʻi, a me ke kūʻokoʻa i ka hōʻike. ʻOi aku ia ma mua o ka hāʻawi ʻana i nā nūhou a me ka ʻimi ʻana i ka loiloi koʻikoʻi, nā noiʻi, nā nīnauele, a me nā hōʻike e hoʻomau i ka ʻike a me ke komo ʻana. Ma ke kau inoa ʻana i nā mea hoʻolaha kūʻokoʻa e like me Télérama, ʻaʻole wale mākou e loaʻa i ka ʻike ʻana i ka ʻōlelo hoʻopaʻapaʻa piha a me ka nuanced o nā hanana moʻomeheu akā kōkua pū kekahi i ka mālama ʻana i kahi kahua waiwai no nā kūkākūkā ʻike.

I kēia manawa, ʻoi aku ka nui o ka pono o ka nūpepa kūʻokoʻa. Me ka piʻi ʻana o ka nūhou hoʻopunipuni, ka ʻike kuhi hewa, a me ka sensationalism, ua lilo ia i mea paʻakikī loa e hoʻokaʻawale i ka ʻoiaʻiʻo mai ka moʻolelo. ʻO nā pāpaho kūʻokoʻa, i alakaʻi ʻia e nā loina koʻikoʻi a me ka kūpaʻa i ka ʻoiaʻiʻo, he hana koʻikoʻi i ka hakakā ʻana i kēia mau pilikia.

NPP:

Nīnau: He aha ka mea e ʻokoʻa ai ka nūpepa kūʻokoʻa mai nā ʻano media ʻē aʻe?

A: Hōʻike ʻia ka nūpepa kūʻokoʻa e kona kūpaʻa i ka ʻokoʻa ʻole, ka hōʻike noiʻi, a me ke kūʻokoʻa hoʻoponopono. ʻAʻole like me ka pāpaho koʻikoʻi, ka mea i hoʻopili ʻia e nā ʻoihana a me nā makemake politika, ʻo nā hale kūʻokoʻa kūʻokoʻa ka mea nui i ka pono o ka lehulehu i ka ʻike.

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke kākoʻo i ka nūpepa kūʻokoʻa?

A: ʻO kahi ala e kākoʻo ai i ka nūpepa kūʻokoʻa ma ke kau inoa ʻana i nā puke kaulana a i ʻole nā ​​​​pae pūnaewele. Ma ka uku ʻana i ka ʻike maikaʻi, ke hāʻawi pololei nei ʻoe i ka hoʻomau a me ka hoʻomau ʻana i ka hana o nā puka kūʻokoʻa.

Nīnau: He kūʻokoʻa anei ka nūpepa kūʻokoʻa?

A: ʻOiai ʻaʻohe ʻano o ka pāpaho i kaʻawale loa mai ka manaʻo kūʻokoʻa, hoʻoikaika ka nūpepa kūʻokoʻa e hōʻemi a hōʻike i nā manaʻo ʻole. Ma ka mālama ʻana i nā code ethical of conduct, mālama ka poʻe nūpepa kūʻokoʻa i kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka māliko a me ke kuleana i kā lākou hōʻike.

I ka hopena, ʻo ke kākoʻo ʻana i ka nūpepa kūʻokoʻa he hana koʻikoʻi ia i ka mālama ʻana i kahi kaiāulu ʻike maikaʻi. Ma ke kau inoa ʻana i nā pāpaho kūʻokoʻa e like me Télérama, ʻaʻole mākou e komo wale i nā ʻike waiwai a me ka nānā ʻana akā kōkua pū kekahi i ka mālama ʻana i ka maikaʻi, hilinaʻi, a me ke kūʻokoʻa i ka hōʻike.