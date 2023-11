Nā Manaʻo Hou ma ka Novel Orbital a Samantha Harvey

ʻO ka moʻolelo hou loa a Samantha Harvey, "Orbital," e lawe ana i ka poʻe heluhelu i kahi huakaʻi i loko o ka ʻāina o loko o ʻeono mau astronauts e nānā ana i ka Honua mai ka International Space Station. ʻOiai ua ʻimi nā moʻolelo mua a Harvey i ke ʻano o ka noho ʻana ma o nā ʻano hoʻonohonoho like ʻole a me nā ʻano, ʻo "Orbital" e hoʻokau i kēia ʻimi i kona hopena kūpono ma o ka hoʻokomo ʻana i nā protagonists i ka hohonu o ka lewa. Paipai ka moʻolelo i ka poʻe heluhelu e noʻonoʻo i ke ʻano o ka manawa, ka hoʻomanaʻo, a me ka ʻike ʻana i ko mākou ʻike i ka honua.

ʻAʻole e like me nā moʻolelo ākea kuʻuna e kālele ana i ka pilina kanaka koʻikoʻi, ʻimi ʻo "Orbital" i ka pilina pilikino o nā astronauts me ka honua a lākou e nānā ai. Ke noʻonoʻo nei kēlā me kēia ʻano i ko lākou pili ʻana i ka Honua i ka wā e hakakā nei me ka mehameha hohonu a me ka pilina e hiki mai ana me ka noho ʻana i ka lewa. Hopu maikaʻi ʻo Harvey i nā kūlana kupaianaha o ko lākou ola ʻana, e pena ana i ke kiʻi ʻoniʻoni o ke ola ma ka orbit kahi i ʻoki ʻia ai ka manawa a hui pū ka lā a me ka napoʻo ʻana i kahi pōʻai mau.

Ma waena o nā hiʻohiʻona weliweli o ka Honua, ke kū nei nā astronauts i kā lākou kumu a me nā hopena kūpono o kā lākou misionari. ʻO kā lākou nānā ʻana e alakaʻi iā lākou e ʻike i nā hopena pōʻino o ka hoʻololi ʻana i ke aniau, mai nā ʻino nui e hoʻokokoke ana i ka Philippines a i ka pōʻino i hoʻokumu ʻia e ke kai a me ka hoʻopau ʻana i ka ulu lāʻau. Hōʻike ko Harvey kiʻi i ke ʻano politika maoli o ko lākou ʻike, e hōʻike ana i ka hopena o nā makemake a me nā hana kanaka ma ka honua.

Ma o nā kiʻi kiʻi ikaika, hoʻopili ʻo Harvey i ka huakaʻi a nā astronauts i nā manawa koʻikoʻi o ka mōʻaukala. Hōʻike ʻo ia i ke kiʻi kaulana i paʻi ʻia e Michael Collins i ka makahiki 1969 moon mission, e hōʻike ana i ka manaʻo aia nā kānaka a pau koe ka mea paʻi kiʻi i kēlā kiʻi. ʻO kekahi kiʻi hou ʻia ʻo ia ka pena kiʻi a Velázquez, "Las Meninas," e hāpai ana i nā nīnau e pili ana i ka ʻike a me ka pilina ma waena o ke kumuhana a me ka mea nānā. Ma ka hoʻopili ʻana i kēia mau kuhikuhi, kono ʻo Harvey i ka poʻe heluhelu e noʻonoʻo i ka hiki ʻana o ke kanaka, nāwaliwali, a me ka hilinaʻi ma ka Honua.

ʻO ka "Orbital" kahi puke noʻonoʻo hohonu e ʻimi ana i ka ʻike kanaka i ka nui o ka lewa. ʻO nā wehewehe mele a Harvey a me nā nīnau noiʻi e pili ana i ke ola e hāʻawi i ka poʻe heluhelu i kahi hiʻohiʻona hou i ko mākou wahi i ka honua. He mea hoʻokō maikaʻi loa ia i hoʻopaʻa ʻia a paʻakikī hoʻi i ka ulana ʻana i nā mea paʻakikī o ke ola kanaka a me ko mākou pilina hohonu i kēia honua kupaianaha.

1. He aha ka manaʻo nui o ka moʻolelo "Orbital" a Samantha Harvey?

ʻIke mua ka moʻolelo i ka ʻāina i loko o ʻeono mau astronauts e nānā ana i ka Honua mai ka International Space Station, e ʻimi ana i kā lākou pilina pilikino me ka honua a me kāna mau hopena hohonu no kā lākou misionari.

2. Pehea ka ʻokoʻa o ka "Orbital" mai nā moʻolelo lewa kuʻuna?

ʻAʻole like me nā moʻolelo maʻamau e pili ana i ka hana keaka kanaka, ʻo "Orbital" ka mea e hoʻokūpaʻa ana i ka pilina o nā astronauts me ka Honua ma mua o kā lākou launa pū ʻana me kekahi. Hoʻopiʻi ka moʻolelo i ka poʻe heluhelu e noʻonoʻo i ke ʻano o ke ola, ka manawa, a me ka ʻike i loko o ka pōʻaiapili o ka mākaʻikaʻi lewa.

3. He aha nā kumuhana a Samantha Harvey e ʻimi ai ma "Orbital"?

Hoʻopili ʻo "Orbital" i nā kumumanaʻo e like me ka hopena o ka makemake a me nā hana o ke kanaka ma ka honua, ke ʻano politika o ka mākaʻikaʻi ākea, a me ka noho mehameha a me ka pilina i ʻike ʻia e nā astronauts. Hāpai ka moʻolelo i nā nīnau e pili ana i ko mākou wahi i ka honua a me ko mākou hilinaʻi ma ka Honua.

4. Pehea e hoʻohana ai ʻo Samantha Harvey i nā kiʻi a me nā kuhikuhi e hoʻonui ai i ka moʻolelo?

Hoʻokomo ʻo Harvey i nā kiʻi ikaika, e like me ke kiʻi kaulana i paʻi ʻia e Michael Collins i ka makahiki 1969 moon mission, e hoʻāla i ka manaʻo o ka hui pū ʻana o ke kanaka. ʻO ka ʻōlelo hou ʻana i ke kiʻi pena a Velázquez, "Las Meninas," e hoʻoikaika i ka noʻonoʻo ʻana i ka ʻike a me ka pilina ma waena o ke kumuhana a me ka mea nānā, e hoʻohui i ka hohonu i ka ʻimi noiʻi ʻana i ka moʻolelo.