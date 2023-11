ʻO OPPO Reno11 Series: Hoʻololi hou i ke ola pākaukau a me ka ʻike hoʻouka

Hoʻonohonoho ʻia ʻo OPPO e wehe i kāna moʻo Reno11 i manaʻo nui ʻia ma Nowemapa 23. ʻOiai ke hāʻawi nei ka moʻo i nā hiʻohiʻona hoihoi e like me kahi ʻōnaehana kamera kiʻekiʻe a me ka hoʻolālā kupanaha, hoʻokahi hiʻohiʻona ʻo ia ka papahana hoʻololi pākaukau ʻehā makahiki no nā mea kūʻai mua. Mālama kēia polokalamu kūikawā i hiki i nā mea hoʻohana ke hauʻoli i ke ola pākaukau lōʻihi i ke ola o kā lākou mau polokalamu.

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi o ka moʻo Reno11 ʻo kāna kākoʻo no kahi ʻōnaehana 80W super flash charging. Hāʻawi kēia ʻenehana ʻokiʻoki i ka hoʻopiʻi wikiwiki a me ka maikaʻi, ʻoiai i nā kūlana koʻikoʻi. Hiki i ka moʻo ke hoʻopaʻa i nā mahana ma lalo o -20 degere Celsius, e hōʻoia ana i hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻomau i ka pili ʻana i ka wā.

Ma waho aʻe o nā mana hoʻopiʻi hoihoi, hoʻolauna ka Reno11 series i ka hoʻoemi hoʻomanaʻo ʻole. Kōkua kēia hiʻohiʻona i nā mea hoʻohana e mālama a hiki i 45GB o ka waiho ʻana, e ʻae iā lākou e mālama i nā kiʻi, wikiō, a me nā polokalamu ma kā lākou mau polokalamu.

Hele pū ka pūʻulu me ka ColorOS 14, i hoʻohui ʻia i ka ʻōnaehana cross-end akamai Pantanal. Hoʻohana ʻia e ka ColorOS supercomputing platform a me AndesGPT, hiki i nā mea hoʻohana ke manaʻo i kahi ʻike maʻalahi a naʻauao. E hōʻoiaʻiʻo ʻo OPPO e hāʻawi ka Reno11 i ka hana maʻemaʻe no ka 48 mau mahina.

