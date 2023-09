Loaʻa ʻo Oppo's Find N3 Flip ma ke ʻano he kelepona Android kūʻai nui loa ma Kina

Loaʻa koke ka kaulana ʻo Oppo's Find N3 Flip smartphone ma Kina, a lilo i kelepona Android kūʻai nui loa ma ke kumukūʻai 6,000+ yuan. ʻOiai ʻo ka hoʻokūkū ikaika mai Huawei's Mate 60 series, ua hoʻokō ʻo Oppo i kahi hoʻonui 91% o ke kūʻai aku i hoʻohālikelike ʻia i ka hanauna ma mua.

Ua kūʻai ʻia ma 6,799 yuan (~ $ 932) no ka 12GB RAM a me 256GB waihona hoʻohālike, ua hoʻokipa ka Find N3 Flip i nā mea hoʻohana Kina i kapa ʻia ʻo "Wang Feng Machine." Ua kū mai kēia inoa inoa no ka mea ua ʻoi aku ka maikaʻi o ka hāmeʻa ma mua o Huawei's Mate 60 series, e like me Wang Feng, kahi mele Kina i loaʻa nā ʻike pōʻino me ka hoʻokuʻu ʻana i nā album hou.

ʻOiai ʻaʻole i hoʻokuʻu ʻo Oppo i nā helu kūʻai kūʻai kūikawā no ka Find N3 Flip, ʻike ʻia ka kūleʻa, e noʻonoʻo ana i kona noho aliʻi ʻana i ka māhele kumukūʻai. Ua loaʻa pū ka hua Huawei Mate 60 i nā kūʻai ikaika, me 1 miliona mau ʻāpana i kūʻai ʻia i nā lā ʻelima wale nō.

ʻO ka Find N3 Flip he kelepona hiki ke hoʻopili ʻia me nā kikoʻī hoihoi. Hōʻike ia i kahi pale i loko 6.80-inch a me kahi pale waho 3.26-inch, e hoʻohana ana i ka ʻenehana AMOLED. Hāʻawi ka ʻaoʻao i loko i kahi hoʻolālā maʻalahi, kahi 1 ~ 120Hz adaptive refresh rate, a me kahi pā sampling rate a hiki i 240Hz.

Ma lalo o ka puʻupuʻu, hoʻohana ʻia ka Find N3 Flip e ka MediaTek Dimensity 9200 SoC, i hui pū ʻia me 12GB o RAM a me 256GB o ka waiho ʻana a i ʻole 12GB o RAM a me 512GB o ka waiho ʻana. Loaʻa iā ia kahi pākaukau 4,300mAh me 44W hiki ke hoʻopiʻi wikiwiki a holo ma ColorOS 13.2, e pili ana i ka Android 13.

E mahalo ana ka poʻe hoihoi kiʻi kiʻi i ka ʻōnaehana pahupaʻi nani o Find N3 Flip, e loaʻa ana kahi pahupaʻi kiʻi nui 50-megapixel, kahi pahupaʻi kiʻi telephoto 32-megapixel, a me kahi pahupaʻikiʻi ultra-ākea ākea 48-megapixel.

ʻO ka kūleʻa o ka Oppo Find N3 Flip he mea hōʻike i ka hoʻokō ʻana o ka brand i ka maikaʻi a me ka hana hou, ʻoiai ka hoʻokūkū mai Huawei's Mate 60 series.

