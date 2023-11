Lawe mai ʻo OnePlus AI Music Studio i ka hana mele hou i nā mea hoʻohana āpau

ʻO OnePlus, ka ʻenehana Kina i kaulana no kāna mau smartphones, ua wehe koke ʻo ia i kāna AI Music Studio, kahi kahua hoʻoheheʻe honua e hoʻohui i ka ʻenehana generative artificial intelligence (AI) me nā mea hana mele. Hiki ke loaʻa ka studio i nā mea hoʻohana ʻaʻole ma India wale nō akā i nā mākeke honua, e wehe ana i nā horizons hou no ka poʻe leʻaleʻa mele ma ka honua holoʻokoʻa.

Hoʻopau ka OnePlus AI Music Studio i nā pale ma ka loaʻa ʻana i nā mea hoʻohana āpau, me ka nānā ʻole i ko lākou wahi a i ʻole nā ​​​​mea makemake. ʻAʻole e like me nā huahana ʻenehana ʻē aʻe i kaupalena ʻia i nā mea hoʻohana kikoʻī, hiki i kēia ala hoʻohui ke hiki i kekahi me kahi leka uila e kākau inoa a hoʻomaka i ka hana ʻana i kā lākou wikiō mele ponoʻī. Hoʻopau ia i ka pono o nā mea hoʻohana e loaʻa i kahi polokalamu OnePlus, e hiki ai ke loaʻa i kahi ākea o ka poʻe makemake i ke mele.

ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai i ka OnePlus AI Music Studio ʻo ia kona hiki ke hoʻohālikelike i ka haku mele i nā makemake pilikino. Hiki i nā mea hoʻohana ke koho ma waena o ka rap a me ka electronic dance music (EDM), me ka hoʻohui ʻana o nā mele pop. Hiki iā lākou ke hoʻoponopono i kā lākou mele mele i makemake ʻia ma ke koho ʻana i nā ʻano e like me ka hauʻoli, ka ikaika, ke aloha, a me ke kaumaha. Hāʻawi kēia hana maʻamau i nā mea hoʻohana e hōʻike iā lākou iho ma o ke mele ma ke ʻano e hoʻopili ai i ko lākou mau manaʻo.

Ma waho aʻe o nā mele leo pilikino, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻonui i kā lākou mau mele mele ma ke koho ʻana mai nā kumuhana like ʻole e like me cyberpunk, kūlohelohe, aʻo a me ka hana, huakaʻi, a i ʻole ke koho ʻana i ke koho "AI Music Video". Hāʻawi kēia versatility i ka hana ʻana i nā wikiō mele hoʻohiwahiwa i ka nānā ʻana e kūlike me ka ʻike noʻeau o ka mea hoʻohana.

No ka hōʻike ʻana i nā mana like ʻole o ka AI Music Studio, ua hoʻokumu ʻo OnePlus i kahi hoʻokūkū hoʻokūkū i wehe ʻia i nā mea hoʻohana ma India, ʻAmelika ʻAmelika, a me ʻEulopa. Hoʻouna ʻia nā mea komo e hoʻouna i kā lākou mele mele no kahi manawa e lanakila ai i nā coupons i hiki ke kūʻai ʻia no nā huahana OnePlus. Hoʻonohonoho ʻia ka hoʻokūkū e koho i nā mea lanakila 100 mai nā wahi āpau, e hōʻike ana i ka hoʻolaʻa ʻana o ka hui i ka hoʻopili ʻana i kāna kaiāulu mea hoʻohana ma o nā hana hou a me nā hoʻokūkū pili.

Me nā hopena o ka hoʻokūkū i hoʻonohonoho ʻia e hōʻike ʻia i nā lā e hiki mai ana, ke kali nei ka poʻe leʻaleʻa mele i ka hoʻolaha. ʻAʻole hōʻike wale ka OnePlus AI Music Studio i ka hiki o AI i ka hoʻokumu ʻana i nā mele akā hāʻawi pū i nā mea hoʻohana e hoʻokuʻu i kā lākou noʻonoʻo a hoʻokumu i kahi pilina hohonu me nā mele ma ka pae honua.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. Hiki iaʻu ke hoʻohana i ka OnePlus AI Music Studio inā ʻaʻole iaʻu kahi polokalamu OnePlus?

ʻAe, loaʻa ka OnePlus AI Music Studio i nā mea hoʻohana a pau, me ka nānā ʻole i kā lākou makemake. Hiki iā ʻoe ke kau inoa me ka hoʻohana ʻana i kāu leka uila a hoʻomaka i ka hana ʻana i kāu wikiō mele ponoʻī.

2. He aha nā ʻano mele i loaʻa ma ka AI Music Studio?

I kēia manawa, hāʻawi ka AI Music Studio i ke koho e koho ma waena o ka rap a me ka mele hula uila (EDM), me kahi hoʻohui e hiki mai ana o nā mele pop.

3. Hiki iaʻu ke hana i kaʻu mau wikiō mele ma ka AI Music Studio?

ʻOiaʻiʻo! Ma hope o ke koho ʻana i ke ʻano a me ke ʻano, hiki iā ʻoe ke hoʻopilikino hou i kāu mau mele mele ma ke koho ʻana mai nā kumuhana like ʻole, me ka cyberpunk, ke ʻano, ke aʻo a me ka hana, huakaʻi, a i ʻole ke koho ʻana i kahi koho koho "AI Music Video".

4. Pehea e hiki ai iaʻu ke komo i ka hoʻokūkū pili?

No ke komo ʻana i ka hoʻokūkū hoʻokūkū, pono ʻoe e hoʻouna i kāu mau mele mele ma ka palena manawa i ʻōlelo ʻia. Wehe ʻia ka hoʻokūkū i nā mea hoʻohana ma India, ʻAmelika ʻAmelika, a me ʻEulopa, a e loaʻa i ka poʻe lanakila ka manawa e lanakila ai i nā coupons i hiki ke kūʻai ʻia no nā huahana OnePlus.

5. Hiki iaʻu ke hoʻouna i nā helu he nui i ka hoʻokūkū?

ʻOiaʻiʻo! Paipai ʻia nā mea hoʻohana e hoʻouna i nā helu he nui i ka hoʻokūkū, me nā mea kapu wale nō ka pale ʻana i nā ʻike ʻino a kūpono ʻole, a me ka hoʻokō ʻana i nā kānāwai kope.