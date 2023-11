Hoʻokuʻu ʻo OnePlus i ka mana o AI i ka hana mele

ʻO OnePlus, ka brand smartphone kaulana, ua hoʻolauna mai nei i kāna kahua hoʻokumu mele i hoʻokumu ʻia e ka naʻauao artificial (AI), ka OnePlus AI Music Studio. Hoʻololi kēia paepae hou i ka ʻāina o ka ʻōlelo hoʻomohala, hāʻawi i nā mea hoʻohana i ka hiki ke haku a hoʻokuʻu i kā lākou mele mele ma o ka ʻenehana AI ʻokiʻoki.

ʻO ka OnePlus AI Music Studio e wehe i kahi honua o nā mea hiki i ka poʻe leʻaleʻa mele, e ʻae iā lākou e ʻimi i nā ʻano like ʻole e like me ka rap, hip-hop, a me EDM. Me kēia kahua, hiki i nā mea hoʻohana ke hana i kā lākou mau mele ponoʻī a hoʻohui maikaʻi iā lākou me nā beats i hana ʻia e AI, e hana ana i nā haku mele kūʻokoʻa a hoʻohiwahiwa.

ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai i ka OnePlus AI Music Studio ʻo ia kona ʻano hiʻohiʻona hiʻohiʻona, e hana ana i ke kaʻina hana mele i kahi ʻike immersive maoli. Hāʻawi ka paepae i ke koho e hana i nā wikiō mele hoʻohiwahiwa, e hoʻohui ana i kahi hiʻohiʻona ʻike i nā mele mele a ka mea hoʻohana. Hiki ke loaʻa maʻalahi kēia mau hiʻohiʻona a pau ma ka manamana lima o ka mea hoʻohana, e hana ana i ka hana mele i mea maʻalahi a leʻaleʻa.

Eia kekahi, ke kau nei ka OnePlus AI Music Studio i kahi koʻikoʻi nui i ke komo ʻana o ke kaiāulu. Hiki i nā mea hoʻohana ke kaʻana like i kā lākou haku mele ma ka pūnaewele, e ʻae ana i ka hui pū ʻana a me ka hōʻike ʻana i kā lākou talena i ka lehulehu ākea. Hāʻawi ka paepae i kahi ala no ka ʻike ʻana, no ka mea hiki ke koho ʻia nā ala o nā mea hoʻohana i luna a hiki ke hōʻike ʻia e OnePlus.

ʻO ka hoʻomaka ʻana o ka OnePlus AI Music Studio kahi mea nui i ka male ma waena o ka ʻenehana a me ke mele. Ma ka hoʻohana ʻana i ka mana o AI, hāʻawi ʻo OnePlus i nā mea hoʻohana e ʻimi i kā lākou hiki ke hana kiʻi a hana i nā mele e ʻoluʻolu me kā lākou poʻe hoʻolohe.

NPP:

Nīnau: He aha nā mea hiki ke hana me ka OnePlus AI Music Studio?

A: Hiki i nā mea hoʻohana ke hana i nā mele ma nā ʻano ʻano like ʻole, nā mele mele, a hoʻohui iā lākou me nā beats i hana ʻia e AI.

Nīnau: Hiki i nā mea hoʻohana ke hana i nā wikiō mele me ka OnePlus AI Music Studio?

A: ʻAe, ke hāʻawi nei ka paepae i kahi ʻano hiʻohiʻona nani e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hana i nā wikiō mele hoʻohiwahiwa.

Nīnau: Pehea e hiki ai i nā mea hoʻohana ke kaʻana like i kā lākou haku mele?

A: Hiki i nā mea hoʻohana ke kaʻana like i kā lākou haku mele ma ka pūnaewele a ma nā ʻano pūnaewele media like ʻole.

Nīnau: E loaʻa i nā mea hoʻohana ka manawa e ʻike ai?

A: ʻAe, hiki ke koho ʻia nā mele o nā mea hoʻohana i luna a hiki ke hōʻike ʻia e OnePlus.