ʻO OnePlus Buds 3: Nā Earbuds Wireless hou i ka hana

Ua hōʻike ʻia ka mea hana uila Kina ʻo OnePlus e hoʻolālā i kahi hoʻohui hou i kāna lineup OnePlus Buds kaulana. ʻOiai ʻaʻohe hōʻoia mana, ua ʻike ʻia nā kuhikuhi i nā earbuds e hiki mai ana, i ʻōlelo ʻia e kapa ʻia ʻo OnePlus Buds 3, ma ka pūnaewele Bureau of Indian Standards (BIS) a me ka US Federal Communications Commission (FCC) database.

Wahi a ka papa inoa FCC, e loaʻa ana ka OnePlus Buds 3 i kahi pahu pahu pahu 520mAh me ka hoʻokomo 4.5W a me ke kākoʻo puka 1.2W. Manaʻo ʻia kēlā me kēia earbud e loaʻa kahi pākaukau 58mAh, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i nā hola lōʻihi o ka pāʻani. ʻO nā kiʻi kiʻi manaʻo i hōʻike ʻia ma ka pūnaewele e like me nā render leaked ma mua, e hōʻike ana e loaʻa paha i nā earbuds hou kahi hoʻolālā e like me ka OnePlus Buds Pro 2.

Hōʻike nā kiʻi kiʻi o ka papa inoa BIS e hele koke ka OnePlus Buds 3 i ko lākou ala i ka mākeke India. ʻAʻole hāʻawi ʻia ka papa inoa, i hoʻopaʻa ʻia i ka lā 10 ʻOkakopa, 2023, i nā kikoʻī kikoʻī e pili ana i nā earbuds akā e hōʻike ana i ko lākou hiki koke mai.

ʻO nā lono e pili ana i ka OnePlus Buds 3 e hōʻike ana e hele mai lākou me ke kākoʻo 48dB Active Noise Cancellation (ANC), e ʻae ana i nā mea hoʻohana e hauʻoli i kahi ʻike leo immersive maoli. Ua ʻōlelo pū ʻia nā earbuds e pili ana i ka Bluetooth 5.3 a me ka hoʻohui ʻana o Google Fast Pair, e hoʻohālikelike iā lākou me nā ʻano mea like ʻole. Eia kekahi, hiki iā lākou ke hāʻawi i ke kākoʻo pili ʻelua a kaena i kahi kūkulu IP55-helu ʻia, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka wai a me ke kū ʻana o ka hou.

ʻOiai ʻaʻole i hoʻokuʻu ʻo OnePlus i ka ʻike kūhelu e pili ana i ka OnePlus Buds 3, manaʻo nā manaʻo e hiki ke wehe ʻia me ka OnePlus 12 i manaʻo nui ʻia.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha ke ola pākaukau i manaʻo ʻia o ka OnePlus Buds 3?

Ua ʻōlelo ʻia ka OnePlus Buds 3 e hāʻawi a hiki i 9 mau hola o ke ola pākaukau ma ka uku hoʻokahi, me ka pio ʻana o ANC. Ke hui pū ʻia me ka pahu pākahi, hiki iā lākou ke hāʻawi i ka huina o 33 mau hola o ka pāʻani.

2. E loaʻa anei i ka OnePlus Buds 3 ka Active Noise Cancellation (ANC)?

ʻAe, ua ʻōlelo ʻia ka OnePlus Buds 3 e hele mai me ke kākoʻo 48dB Active Noise Cancellation (ANC), e ʻae ana i nā mea hoʻohana e leʻaleʻa i kahi ʻike leo immersive ma ke kāohi ʻana i ka leo o ka hope.

3. He aha nā koho hoʻohui e hāʻawi ai ka OnePlus Buds 3?

Manaʻo ʻia nā earbuds e loaʻa iā Bluetooth 5.3 a me Google Fast Pair ka hoʻohui ʻana, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻopaʻa ʻana me ka laulā o nā mea hana no kahi ʻike mea hoʻohana pilikia ʻole.

4. E pale anei ka OnePlus Buds 3 i ka wai a me ka hou?

ʻAe, ua haʻi ʻia ka OnePlus Buds 3 e hele mai me kahi hale i helu ʻia IP55, e kūʻē iā lākou i ka wai a me ka hou. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻohana ʻoluʻolu iā lākou i ka wā hoʻomaʻamaʻa a i ʻole ma nā wahi ʻē aʻe kahi e hopohopo ai ka makū.