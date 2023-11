ʻO ka OnePlus Buds 3: He ʻike i loko o nā Earbuds Generation

Ke hoʻokokoke nei ka makahiki, ke hoʻohauʻoli nei ka ʻoihana ʻenehana kelepona me ka kali ʻana no ka hoʻokuʻu koke ʻia ʻana o ka mea hoʻokani hae hou loa o OnePlus, ʻo OnePlus 12. Akā, me he mea lā ua ʻoi aku ka nui o OnePlus no kāna mau mea pā. Wahi a nā hōʻike hou, ua ʻike ʻia ka OnePlus Buds 3 ma nā pūnaewele hōʻoia, e hōʻike ana e mākaukau ana ka hui e hoʻolauna i kāna mau pepeiao pepeiao.

ʻOiai ʻaʻole hōʻike nā papa inoa hōʻoia i nā kikoʻī kikoʻī, hāʻawi lākou i kekahi mau ʻike hoihoi i ka Buds 3 e hiki mai ana. me ka OnePlus Buds Pro 2 ma mua o kēia makahiki.

Ma nā ʻōlelo o ka hiki ke hoʻopiʻi, e hele mai ka Buds 3 me kahi hihia e hoʻopaʻa ana i kahi pākaukau 520mAh, e kākoʻo ana i ka hoʻokomo 4.5W a me ka puka 1.2W. E hoʻohana ʻia nā earbuds iā lākou iho e kahi pākaukau 58mAh. ʻOiai ʻaʻole i hōʻoia ʻia ke ola pākaukau kikoʻī, ua manaʻo ʻia e hāʻawi ka Buds 3 i nā hana like me ka Buds Pro 2, e kaena ana a hiki i 9 mau hola o ka hoʻohana ʻana me ka Active Noise Cancellation (ANC), me ka hihia e hāʻawi ana i kahi ola pākaukau hui o 33 hola. Me ka ANC i hoʻāla ʻia, manaʻo ʻia nā earbuds e hāʻawi i 6 mau hola o ka hoʻohana ʻana, e hoʻonui ana i 22 mau hola me ka hihia. Hoʻohui ʻia, hiki i ke kākoʻo hoʻopiʻi wikiwiki ke hāʻawi i 5 mau hola o ka manawa hoʻolohe me ka uku 10 mau minuke.

E hauʻoli ka poʻe leo maikaʻi i ka ʻike ʻana ua haʻi ʻia ka Buds 3 i kahi woofer 10.4mm a me kahi tweeter 6mm, e hāʻawi ana i kahi ʻike leo waiwai. E like me kona mua, manaʻo ʻia ka Buds 3 e hoʻokomo i ke kākoʻo 48dB ANC, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi ʻike hoʻolohe maluhia a hohonu. Eia kekahi, e hoʻokiʻekiʻe kēia mau pepeiao i kahi helu IP55 no ka wai a me ka pale lepo, e hāʻawi ana i ka lōʻihi no ka hoʻohana ʻana i kēlā me kēia lā, aʻo ka hihia e hōʻike i kahi helu IPX4.

E hoʻomaka ana ka OnePlus Buds 3 ma ka ʻaoʻao o ka OnePlus 12, e hahai ana i ke ʻano o OnePlus e hoʻokuʻu ana i nā earbuds ma ka ʻaoʻao o nā poʻe akamai. ʻOiai ke manaʻo ʻia nei ka hoʻolaha kūhelu e hana ʻia ma Kina i ka mahina aʻe, manaʻo ʻia kahi hoʻokuʻu honua ma Ianuali 2024, ma muli o ke ʻano maʻamau o OnePlus e hoʻokuʻu ma Kina ma mua o ka hoʻokuʻu ʻana i ka honua.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. I ka manawa hea e hoʻokuʻu ʻia ai ka OnePlus Buds 3?

Manaʻo ʻia ka OnePlus Buds 3 e hoʻolauna ʻia ma Kina i ka mahina aʻe a loaʻa kahi hoʻokuʻu honua ma Ianuali 2024.

2. He aha nā kikoʻī kikoʻī no ka Buds 3?

E hele mai ana ka Buds 3 me kahi pahu pahu 520mAh, e kākoʻo ana i ka hoʻokomo 4.5W a me ka puka 1.2W. E hoʻohana ʻia nā earbuds iā lākou iho e kahi pā 58mAh.

3. He aha ke ola pākaukau o ka OnePlus Buds 3?

ʻOiai ʻaʻole i hōʻoia ʻia nā kikoʻī kikoʻī o ke ola pākaukau, ua manaʻo ʻia e hāʻawi ka Buds 3 i ka hana like me ka Buds Pro 2, a hiki i 9 mau hola o ka hoʻohana ʻana me ka ANC a me ke ola pākaukau hui ʻia o 33 mau hola me ka hihia. Me ka ANC i hoʻāla ʻia, manaʻo ʻia nā earbuds e hāʻawi i 6 mau hola o ka hoʻohana ʻana, e hoʻonui ana i 22 mau hola me ka hihia.

4. He aha nā hiʻohiʻona leo e loaʻa i ka Buds 3?

Ua ʻōlelo ʻia ka OnePlus Buds 3 e loaʻa i kahi woofer 10.4mm a me kahi tweeter 6mm no ka hoʻopuka ʻana i ke kani kiʻekiʻe. Manaʻo ʻia lākou e hoʻokomo i ke kākoʻo 48dB Active Noise Cancellation (ANC).

5. E pale anei ka Buds 3 i ka wai a me ka lepo?

ʻAe, e lawe ka Buds 3 i kahi helu IP55 no ka pale wai a me ka lepo, e hōʻoia ana i ka lōʻihi no ka hoʻohana ʻana i kēlā me kēia lā. Loaʻa ka hihia i ka helu IPX4.

Nānā: ʻO ka ʻike i hāʻawi ʻia ma kēia ʻatikala e pili ana i nā leaks a me nā hōʻike i hōʻoia ʻole ʻia. Hiki ke ʻokoʻa nā kikoʻī kūhelu i ka manawa i hoʻokuʻu ʻia ai ka huahana.