Nā keiki hou ma ka poloka: Hāʻawi ʻo OneOdio Headphones i nā makana Pōʻalima ʻeleʻele hiki ʻole ke lanakila

Ke ʻimi nei ʻoe i nā headphone hou i nā kumukūʻai hiki ʻole i kēia Pōʻalima ʻeleʻele? Mai nānā hou aku ma mua o OneOdio, kekahi o nā hōʻailona hou loa i ka mākeke. ʻOiai ʻaʻole ʻike ʻia, ua loaʻa koke nā headphone OneOdio i kahi kaulana no ko lākou ʻano maikaʻi a me ka hiki.

I ka makahiki i hala, ua loaʻa i kā mākou hui ke hoʻāʻo i ka laina A70 mai OneOdio, a ua hauʻoli mākou. Ua ʻoi aku kēia mau headphone i kā mākou mea i manaʻo ai me kā lākou leo ​​kani maikaʻi, ʻoi aku ka noʻonoʻo ʻana i kā lākou kumukūʻai kumukūʻai. Ua hōʻike ʻia lākou he koho komo-level maikaʻi loa, kūpono no ka hoʻoulu ʻana i nā DJ a me nā mea hana mele.

I kēia manawa, e luʻu kāua i kā lākou mau pāʻina Pōʻalima ʻEleʻele!

OneOdio A70:

RRP maʻamau: $42.99

Kumukūʻai Pōʻalima ʻEleʻele: $34.39

OneOdio Monitor60:

RRP maʻamau: $79.99

Kumukūʻai Pōʻalima ʻEleʻele: $63.99

OneOdio Monitor 80:

RRP maʻamau: $96.99

Kumukūʻai Pōʻalima ʻEleʻele: $77.59

OpenRock S:

RRP maʻamau: $42.99

Kumukūʻai Pōʻalima ʻEleʻele: $34.39

He maikaʻi loa kēia mau uku hoʻoemi. Inā ʻoe he leʻaleʻa mele, mea pāʻani, a i ʻole kekahi mea e pono ai i nā headphone hou, ua uhi ʻo OneOdio iā ʻoe.

NPP:

Nīnau: He kūpono nā headphone OneOdio no ka hoʻohana ʻoihana?

A: ʻOiai ʻike ʻia nā headphone OneOdio no ko lākou hiki ke hāʻawi ʻia, hāʻawi lākou i ka maikaʻi leo maikaʻi loa e hiki ke hoʻokō i nā pono o ka mea kūʻai aku a me ka ʻoihana.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻohana i nā headphone OneOdio me kaʻu console pāʻani?

A: ʻOiaʻiʻo! Hoʻopili ʻia nā headphone OneOdio me nā mea like ʻole, me nā consoles pāʻani, laptops, smartphones, a me nā mea hou aku.

Nīnau: Hele mai nā headphone OneOdio me kahi palapala hōʻoia?

A: Hāʻawi ʻo OneOdio i kahi palapala hōʻoia hoʻokahi makahiki ma kā lākou mau headphone, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka maluhia o ka noʻonoʻo me kāu kūʻai.

Nīnau: Ma hea wau e kūʻai ai i nā headphone OneOdio?

A: Hiki iā ʻoe ke ʻike i ka laulā ākea o nā headphone OneOdio ma kā lākou pūnaewele mana a i ʻole ma o nā hale kūʻai pūnaewele like ʻole.

Mai poina i kēia mau makana Black Friday maikaʻi mai OneOdio. Hoʻonui i kāu mau headphone a hoʻokiʻekiʻe i kāu ʻike leo me ka ʻole o ka haki ʻana i ka waihona.