Era hou no NVIDIA BlueField 3 DPUs: Hoʻololi hou i ka ʻoihana AI

ʻO NVIDIA, kaulana no kāna mau hana hou, ke hoʻomau nei i ka mana o ka ʻenehana ʻenehana me kāna mau makana hou. Ma hope o ka wehe ʻana i ka NVIDIA Grace Superchip, kahaha hou ka ʻoihana i ka ʻoihana me ka hoʻokomo ʻana o ka SuperNIC, kahi hōʻailona hou no kāna BlueField-3 DPU. ʻO ka BlueField-3 DPU, i hoʻolālā mua ʻia no ka ʻupena Ethernet i nā noi AI, i kēia manawa ke kaena nei i ka hana i hoʻonui ʻia a me nā hiki me kēia hana rebranding.

I ka wā i manaʻo nui ʻia ʻo NVIDIA Computex 2023 Keynote, ua lawe ka Spectrum 4 i ke kahua waena. Hāʻawi ke kahua hoʻololi ʻo 51.2T Ethernet kupanaha o NVIDIA i nā koho hoʻonohonoho kupaianaha, e hoʻokipa ana i nā awa 64 o 800GbE a i ʻole 128 mau awa o 400GbE. ʻO ka BlueField-3 DPU, kahi mea koʻikoʻi o kēia hoʻonā ʻenehana holomua, ua kapa ʻia ʻo SuperNIC, e kiʻi ana i ka hoʻoikaika ʻana mai kahi pepa noiʻi kaulana mai ka makahiki i hala.

ʻAʻole ʻike ʻia ka manaʻo paʻa o NVIDIA i ka hoʻokau ʻana i nā palena ʻaʻole wale i ka rebranding o SuperNIC akā i loko o kāna lako lako polokalamu a me ka hoʻohui pū ʻana. ʻO ka hoʻololi Spectrum-4 o ka hui, i hui pū ʻia me ka BlueField-3 DPU, hana i kahi kahua AI weliweli. Me ka hoʻokomo ʻana o ka polokalamu Spectrum-X, hāʻawi ʻo NVIDIA i kahi hopena piha e hoʻokō i nā koi koi o nā noi AI-powered.

I ka ʻike nui ʻana o nā hui i ke koʻikoʻi o nā ʻōnaehana pūnaewele kūpono no AI, kū ke ala o NVIDIA. Ma ka hoʻohana ʻana i kāna IP mai ka loaʻa ʻana o Mellanox, ua hoʻomohala ka hui i kahi hopena āpau-i-hoʻokahi e hoʻomaʻamaʻa i ka pūnaewele AI. Hoʻopau kēia ala i ka pono o nā hui ʻokoʻa e hoʻokele i nā pūnaewele Ethernet a me InfiniBand, hoʻololi i nā hana a hoʻonui i ka huahana.

Me ka NVIDIA BlueField 3 DPUs a me ka hiki ʻana mai o ka SuperNIC, ke ao nei kahi au hou o ka pūnaewele AI. Hiki i nā hui ma waena o nā ʻoihana like ʻole ke hoʻohana i ka mana piha o ka ʻenehana ʻokiʻoki o NVIDIA e hoʻokau i ka hana hou a hoʻokō i nā milestone ʻike ʻole.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

1. He aha ka DPU? - ʻO kahi DPU, a i ʻole ʻĀpana Hoʻoponopono ʻIkepili, he mea ʻenehana loea i hoʻolālā ʻia e hoʻolalelale a hoʻopaʻa i nā haʻahaʻa hana ʻikepili, ʻoi aku ma AI a me nā noi pūnaewele. Hoʻopau nā DPU i nā hana kaʻina hana mai nā kikowaena hana kikowaena (CPU), e hoʻomaikaʻi ana i ka hana ʻōnaehana holoʻokoʻa a me ka pono.

2. Pehea e hoʻonui ai ka BlueField-3 DPU i ka pūnaewele AI? - ʻO ka BlueField-3 DPU, i kapa ʻia i kēia manawa ʻo ka SuperNIC, he mea hoʻopili pūnaewele kiʻekiʻe e hiki ke hāʻawi i nā helu hoʻoili ʻikepili a hiki i 400Gbps. Ma ka hoʻohui ʻana i kēia DPU ikaika me NVIDIA's Spectrum-4 hoʻololi a me Spectrum-X lako polokalamu, hiki i nā hui ke hoʻokō i nā ʻōnaehana ʻoihana AI maikaʻi ʻole a kiʻekiʻe.

3. He aha nā pōmaikaʻi i hāʻawi ʻia e NVIDIA's SuperNIC? - Hāʻawi ka SuperNIC i kahi hopena holoʻokoʻa no ka pūnaewele pili Ethernet i nā noi AI. Ma ka hoʻohui ʻana i nā lako paʻa a me nā polokalamu maʻalahi, hoʻomaʻamaʻa ia i ka hoʻokele pūnaewele, hōʻemi i ka paʻakikī, a hoʻopaʻa pono i ka hana ʻōnaehana holoʻokoʻa. Hāʻawi kēia i nā hui e nānā pono i ka hoʻokele ʻana i ka hana hou a hoʻokō pono i kā lākou mau pahuhopu AI.

4. Pehea ka ʻokoʻa o ka SuperNIC o NVIDIA mai nā ʻōnaehana pūnaewele ʻē aʻe? - Hoʻokaʻawale ʻo NVIDIA's SuperNIC iā ia iho ma o kāna ala holistic i ka pūnaewele AI. Ma ka hāʻawi ʻana i kahi hoʻonā i hui pū ʻia e hoʻohui i nā ʻāpana lako a me nā lako polokalamu, hoʻopau ia i ka pono no nā hui pūnaewele ʻokoʻa a hāʻawi i kahi ʻoihana pūnaewele streamline a maikaʻi no nā noi AI.

5. He aha nā ʻoihana e hiki ke pōmaikaʻi mai ka NVIDIA's SuperNIC? - Manaʻo ʻo NVIDIA's SuperNIC e hoʻololi i ka ʻoihana AI ma waena o nā ʻano hana like ʻole, me ka mālama olakino, kālā, nā kaʻa autonomous, a me ka noiʻi ʻepekema. Hiki i nā hui e hoʻohana ana i nā ʻenehana AI ke pōmaikaʻi mai ka hana i hoʻomaikaʻi ʻia, ka hoʻokele maʻalahi, a me ka wikiwiki i hoʻolako ʻia e ka SuperNIC.