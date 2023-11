Loaʻa ʻo 4G Galaxy S20 Series i Nowemapa 2023 Security Update ma ʻEulopa

Hiki i nā mea nona nā mana 4G o ka Galaxy S20, Galaxy S20+, a me Galaxy S20 Ultra ke hanu i ka ʻoluʻolu ʻoiai ua hoʻomaka ʻo Samsung e ʻōwili i ka hoʻopiʻi palekana o Nowemapa 2023 no kā lākou mau polokalamu. Ma mua, ua kaupalena ʻia kēia hōʻano hou i nā hiʻohiʻona 5G; akā naʻe, ua hoʻonui ʻo Samsung i kona loaʻa ʻana i nā mana 4G pū kekahi, i mea hauʻoli nui i nā mea hoʻohana ma kekahi mau ʻāina ʻEulopa.

ʻO kēia hōʻano hou palekana, i ʻike ʻia ʻo ia ka mana firmware G98xFXXSIHWJD, he liʻiliʻi ia, e lawe ana ma lalo o 500MB o ka waiho ʻana. ʻO nā mea hoʻohana ma Austria, Bulgaria, Farani, Kelemānia, Helene, Hungary, Italia, Luxembourg, nā ʻāina Nordic, Polani, Pokukala, Romania, Slovakia, Slovenia, ʻEulopa Hema, Sepania, Switzerland, ka ʻāina Baltic, Czech Republic, Netherlands, a Hiki i ka UK ke komo i kēia mea hou ma kā lākou 4G Galaxy S20 series smartphones.

Ua hōʻike ʻia ka bulletin palekana o Samsung e kamaʻilio nui kēia mea hou ma mua o 65 mau nāwaliwali palekana, e hāʻawi ana i ka palekana i nā mea hoʻohana. Eia naʻe, ʻaʻole ia e hoʻokomo i nā hiʻohiʻona hou a i ʻole nā ​​​​hoʻomaikaʻi i ka hana.

No nā mea nona nā moʻo 4G Galaxy S20 e noho ana ma kekahi o nā ʻāina i haʻi ʻia aʻe nei, ʻo ka hoʻonui ʻana i ka pale palekana hou he hana maʻalahi. Ma ka hoʻokele ʻana i nā Settings a me ke koho ʻana i ka Software Update, hiki i nā mea hoʻohana ke nānā i ka loaʻa ʻana o ka mea hou i kēia manawa. ʻO ke ala ʻē aʻe e pili ana i ka hoʻoiho ʻana i ka faila firmware mai kahi kumu hilinaʻi a me ka hoʻopili lima ʻana ma luna o ka hāmeʻa me ka hoʻohana ʻana i kahi Windows PC a me ka mea hana Odin.

Me kēia hoʻonui koʻikoʻi o ka hoʻoponopono palekana o Nowemapa 2023, ke hoʻomau nei ʻo Samsung i ka mea mua i ka palekana a me ka palekana o nā mea hoʻohana o kāna mau mea hoʻohana, e hōʻoiaʻiʻo ana e mālama ʻia kā lākou ʻikepili.