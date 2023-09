ʻO kahi hanana hou i ka hoʻāʻo ʻana i nā mea kuantum me ka ʻenehana uila uila ultrafast

Ua hana nui nā ʻepekema i ke aʻo ʻana i nā mea quantum ma o ka hoʻomohala ʻana i kahi ʻenehana beam electron ultrafast e ʻimi ai i kēia mau mea me ka hoʻonā ʻokoʻa. ʻO nā mea quantum, me kā lākou mau mea uila, magnetic, a me nā waiwai optical, paʻa i ka mana nui no nā noi e hiki mai ana i ka ʻenehana kamepiula a me ka ikehu. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā pilina paʻakikī ma waena o nā electrons a me nā nuclei atomic i kēia mau mea he kī nui i ka hoʻohana pono ʻana i kā lākou waiwai.

ʻO ka paʻakikī e kū nei e nā mea noiʻi ʻo ia ka nui o nā mea quantum ʻaʻole hiki ke hana ʻia e like me nā kristal nui. Akā, hana lākou i nā kristal he hapa wale nō o ka nui o ka lauoho kanaka. Hoʻopili kēia i nā palena i ka wā e hoʻohana ai i ka ultrafast electron beam accelerators, no ka mea, ʻo ka maikaʻi o ka beam electron e kaupalena pinepine i ka wahi i hiki ke nānā ʻia.

Ma kēia noiʻi hou, ua hoʻohana nā mea noiʻi i kahi kumu electron kūikawā e hoʻomaikaʻi nui i ka maikaʻi o ka uila uila. Hiki i kēia holomua ke kiʻi i nā laʻana he liʻiliʻi wale nā ​​microns ākea a me ka nānā ʻana i nā kaʻina hana i hana ʻia ma lalo o ka trillionth o kekona. ʻO ka hiki ke aʻo ʻana i nā mea quantum ma ia mau unahi atomic i ka manawa a me ka manawa hiki ke hāʻawi i kahi ʻike maopopo o kā lākou hana.

ʻO ka maʻamau, hoʻokumu ʻia nā pulse electron ultrafast ma o kahi kaʻina i kapa ʻia he photoemission, kahi e kīkē ai ke kukui laser i nā electrons mai kahi mea. Eia naʻe, ʻo ka hoʻolaha ʻana i ke kihi hoʻokuʻu i kaupalena ʻia ka hiki i nā mea noiʻi ke kālele i ke kukui electron ma kahi wahi liʻiliʻi. I loko o kēia noiʻi, ua hoʻomohala nā mea noiʻi i kahi mea hoʻokele electron e pili ana i ka photoemission me kahi mea holomua e hana i nā electrons me ka liʻiliʻi liʻiliʻi i ka huina hoʻokuʻu. Ke hui pū ʻia me nā optics kālele electron pololei, hiki i kēia ala ke hoʻonā i nā kikoʻī atomika maʻalahi i nā laʻana liʻiliʻi.

ʻO nā ʻike o kēia haʻawina e wehe i nā mea hou no ke aʻo ʻana i nā mea quantum a loaʻa ka ʻike i kā lākou waiwai kumu. Hāʻawi ka ʻenehana ultrafast electron beam hou i mea hana ikaika no ka noiʻi ʻana i ka ʻano paʻakikī o kēia mau mea ma nā unahi atomika. Hiki i kēia holomua ke hoʻololi i ke kahua o ka noiʻi waiwai quantum a wehe i ke ala no ka holomua o ka wā e hiki mai ana i ka ʻenehana kamepiula a me ka ikehu.

Puna: US Department of Energy

