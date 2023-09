Hoʻokuʻu ʻo Nokia i ke kelepona ʻo Nokia G42 5G ma India

Ua wehe ʻo Nokia i kāna kelepona 5G hou loa, ka Nokia G42 5G, ma India. Hāʻawi ʻia ka hāmeʻa e HMD Global, ka mea nona ka laikini Nokia. Hōʻike ia i kahi hōʻike 6.56-inch HD + me ka 90Hz refresh rate, kahi Snapdragon 480+ SoC, triple kamera hope, a me kahi pākaukau 5,000mAh me ka 20W wikiwiki. Holo ke kelepona ma ka Android 13 a hoʻohiki i nā mea hou. Loaʻa iā ia ka lepo IP52 a me ka pale wai.

Ua kūʻai ʻia ka Nokia G42 5G ma Rs. 12,599 a hele mai me 6GB RAM a me ka waiho ʻana o 128GB. Loaʻa ia i nā koho kala ʻelua: So Gray a me So Purple. E loaʻa ke kelepona no ke kūʻai ʻana ma Amazon e hoʻomaka ana i Kepakemapa 15th.

Ma nā ʻōlelo kikoʻī, ke hana nei ka Nokia G42 5G ma ka Android 13 a ua kūpaʻa ʻo ia e loaʻa i ʻelua mau makahiki o ka hoʻonui ʻana o Android OS a me ʻekolu mau makahiki o ka hoʻonui ʻana i ka palekana. Loaʻa iā ia kahi pale LCD HD + 6.56 iniha me ka 90Hz refresh rate a me Corning Gorilla Glass 3 pale.

Hoʻohana ʻia e ka octa-core Snapdragon 480+ SoC, hāʻawi ka Nokia G42 5G i ka 6GB o RAM a me 128GB o ka waihona i kūkulu ʻia. ʻO ka hoʻonohonoho pahupaʻikiʻi he 50-megapixel sensor mua a me ʻelua mau mea ʻike 2-megapixel ma hope, a me kahi mea ʻike mua 8-megapixel. Kākoʻo ke kelepona i nā koho pili like ʻole, me 5G, GPS, USB Type-C, Bluetooth 5.1, a me Wi-Fi.

Hoʻolako ʻia ka Nokia G42 5G me nā sensor e like me ka accelerometer, ambient light sensor, e-compass, proximity sensor, a me kahi ʻaoʻao i kau ʻia i ka manamana lima no ka hōʻoia. Hoʻohana ʻia ia e kahi pākaukau 5,000mAh e kākoʻo ana i ka hoʻopiʻi wikiwiki 20W a hāʻawi ʻia i ʻekolu lā o ka manawa pāʻani ma ka uku hoʻokahi. He 165×8.55×75.8mm ka nui o ke kelepona a he 193.8 grams ke kaumaha.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka Nokia G42 5G kahi kelepona paʻa i nā hiʻohiʻona e hāʻawi ana i ka pilina 5G, kahi kaʻina hana ikaika, kahi hōʻike kiʻekiʻe, a me kahi hoʻonohonoho kamera hiki. Manaʻo ia e hāʻawi i kahi ʻike mea hoʻohana maʻalahi a maikaʻi i ka wā 5G.

