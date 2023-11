E ʻimi i nā makana kupanaha ma nā pāʻani Nintendo Switch i kēia Pōʻalima ʻeleʻele

Aia ma ʻaneʻi ka Pōʻalima ʻeleʻele, a aia nā mea pāʻani no ka mālama ʻana no ka loaʻa ʻana o nā kumukūʻai kupaianaha ma kahi ākea o nā pāʻani Nintendo Switch. Inā ʻoe e ʻimi nei e hōʻino iā ʻoe iho a i ʻole e ʻimi ana i ka makana hoʻomaha maikaʻi loa, ʻo ka manawa kēia e hopu ai i nā poʻo inoa maikaʻi loa i nā kumukūʻai kūpono. ʻO nā mea kūʻai nui e like me Best Buy, Amazon, GameStop, a me nā mea hou aʻe e hāʻawi nei i nā makana hoʻohaʻahaʻa ʻole āu e makemake ʻole e nalo.

Kūʻai maikaʻi loa: ʻAʻole hiki ke lanakila i nā pāʻani Nintendo Switch

E hele ana ʻo Best Buy i kēia Pōʻalima ʻeleʻele me nā uku kūʻai nui ma nā pāʻani Nintendo Switch, nā mea pono, a me nā mea hou aku. Mai nā mea kahiko a i nā mea hou, aia kekahi mea no kēlā me kēia. Mai poina i ka manawa e hopu ai i ka Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection ma kahi 17% o ka uku.

Amazon: ʻO nā kumu kūʻai mua ʻole ma Mario + Rabbids: Sparks of Hope a me Sonic Superstars

ʻAʻole e nalo ke kūʻai aku ʻo Amazon Black Friday. Hāʻawi lākou i nā kuʻikahi kūʻokoʻa ma nā pāʻani Nintendo Switch e like me Mario + Rabbids: Sparks of Hope ma kahi 75% o ka uku. E ʻike ʻoe i kahi hoʻemi maikaʻi ma ka Sonic Superstars i hoʻokuʻu hou ʻia.

ʻO GameStop: Nā hoʻemi nui a me nā hoʻopakele hou ma nā inoa Nintendo Switch

E hoʻomākaukau no ka mālama kālā ma GameStop i kēia Pōʻalima ʻEleʻele. Me nā hōʻemi a hiki i ka 50% o nā pāʻani he nui, me nā inoa kaulana Nintendo Switch e like me Pokemon Brilliant Diamond a me Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, a me Bravely Default II, ʻo ia ka manawa kūpono e hoʻonui i kāu hōʻiliʻili pāʻani. Eia hou, inā ʻoe e kauoha ma ka pūnaewele a koho i ka ʻohi hale kūʻai, e loaʻa iā ʻoe kahi $5 hou mai kēlā me kēia kauoha. He ʻaelike hiki iā ʻoe ke hoʻohana i nā manawa he nui!

Nintendo eShop: ʻO nā leʻaleʻa kikohoʻe ma nā kumukūʻai hoʻemi

Inā makemake ʻoe i ka ʻoluʻolu o nā pāʻani kikohoʻe, ʻo ka Nintendo eShop kahi e hele ai. Me ka kupaianaha Black Friday kuai ma Nintendo pāʻani mua-ʻaoʻao, Capcom pāʻani, Warner Bros. pāʻani, a oi aku, oe e loaa irresistible aelike e malama oe i ka leʻaleʻa no nā hola ma ka hopena. Loaʻa kēia mau uku a hiki i ka lā 3 o Dekemaba.

Ma hea e kūʻai ai i nā pāʻani Nintendo Switch ma Black Friday

Ma kahi kokoke i nā mea kūʻai aku nui e komo i nā kūʻai Black Friday no nā pāʻani Nintendo Switch. Hiki iā ʻoe ke loaʻa nā uku maikaʻi loa ma nā inoa kaulana e like me Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveler II, a me nā mea hou aku. Inā ʻoe e koho e kipa i nā hale kūʻai pahu nui e like me Best Buy, GameStop, Walmart, a me Target, a i ʻole e nānā pūnaewele ma Amazon a i ʻole ka Nintendo Store, ke kali nei nā makana kupaianaha iā ʻoe.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

1. Loaʻa kēia mau kuʻikahi ma ka hale kūʻai a ma ka pūnaewele paha?

Loaʻa ka hapa nui o nā makana i loko o ka hale kūʻai a me ka pūnaewele, hāʻawi iā ʻoe i ka maʻalahi e koho i ke ala kūʻai i kūpono iā ʻoe.

2. Pehea ka lōʻihi o nā kuʻikahi o ka Pōʻalima ʻEleʻele?

ʻO nā makana ʻeleʻele ʻeleʻele e mau ana no ka manawa palena, no laila e nānā pono i nā lā kikoʻī i ʻōlelo ʻia e kēlā me kēia hale kūʻai.

3. Hiki iaʻu ke kūʻai i nā pāʻani kikohoʻe mai ka Nintendo eShop ma ke ʻano he makana?

ʻO ka mea pōʻino, ʻaʻole hāʻawi ka Nintendo eShop i nā koho makana. Eia nō naʻe, hiki iā ʻoe ke hoʻohana i nā uku a kūʻai aku i nā code pāʻani kikohoʻe e like me nā makana mai nā hale kūʻai ʻē aʻe.

4. He mea kūpono ke kūʻai ʻana i nā kāleka makana Nintendo eShop i ka Pōʻalima ʻEleʻele?

ʻOiaʻiʻo! ʻAʻole hiki iā ʻoe ke kiʻi i nā pāʻani maikaʻi loa ma nā pāʻani Nintendo eShop, akā hiki iā ʻoe ke mālama hou aku ma ke kūʻai ʻana i nā kāleka makana Nintendo eShop.

ʻO ka Pōʻalima ʻeleʻele ka manawa hope loa e kiʻi i nā makana kupaianaha ma nā pāʻani Nintendo Switch. Mai poina i kēia manawa kūpono e hoʻonui i kāu waihona pāʻani a i ʻole e kāhāhā i kāu poʻe aloha me nā makana kūpono. E hana wikiwiki, no ka mea, ʻaʻole mau kēia mau uku!