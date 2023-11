Hōʻike ʻia nā kikoʻī hou e pili ana i ka Nintendo Switch aʻe: ʻoi aku ka mana, akā ʻaʻohe 4K Output

Hōʻike nā hōʻike hou loa ʻaʻole hiki i ka mea hope i manaʻo nui ʻia i ka Nintendo Switch ke hoʻopuka i nā pāʻani ma ka hoʻonā 4K. ʻOiai ʻaʻole liʻiliʻi nā kikoʻī kikoʻī e pili ana i ka console, ua hōʻike nā kumu i ka chip Nvidia T239 maʻamau, i ʻōlelo ʻia e mana ana i ka mana hou o ka Nintendo Switch, nele i ka hiki ke aʻo hohonu accelerator (DLA). Hiki i kēia haʻalele ke keʻakeʻa i ka hiki ke hoʻonui i ka DLSS o ka console.

ʻO DLSS, pōkole no ka Deep Learning Super Sampling, he kumuhana koʻikoʻi o ke kūkākūkā e pili ana i nā hiʻohiʻona lono o ka Nintendo Switch e hiki mai ana. Hoʻohana ʻo ia i ka naʻauao hana e hoʻonui i nā kiʻi haʻahaʻa haʻahaʻa, e hopena i nā hiʻohiʻona maikaʻi ʻole me ka hoʻokau ʻole ʻana i ke koʻikoʻi ma luna o ka lako o ka ʻōnaehana. Me ka ʻole o DLA, hiki i ka Switch 2 ke hoʻokō i ka hoʻonā 4K hiki ke hoʻopilikia nui ʻia. Akā, hiki ke kaupalena ʻia ka console i ka hoʻonā 1080p, me kekahi mau kumu e hōʻike ana i kahi hiki o 1440p ma muli o ka pāʻani.

ʻOiai e pili ana kēia mau manaʻo i ka manaʻo a me ka ʻike i hōʻoia ʻole ʻia, hāpai lākou i nā hopohopo e pili ana i ka hiki o ka Switch 2 ke hoʻohālikelike ʻia me kāna mau mea hoʻokūkū, e like me ka Xbox Series S. ʻO ka loaʻa ʻole o DLA i ka puʻupuʻu i haʻi ʻia e hiki ke hoʻokaʻawale i ka hana a me ka maikaʻi ʻike o ka Nintendo. console mai nā kahua pāʻani ʻē aʻe.

Ua paʻa mau ʻo Nintendo i ke kumuhana, me ka Pelekikena Shuntaro Furukawa e hōʻole ana i nā lono o nā hōʻikeʻike hardware i nā hoa. Eia nō naʻe, ke hoʻomau nei nā lono, ke kūkulu nei ka manaʻo no ka wehe ʻana o ka console hou, i manaʻo ʻia e hana ʻia i kēia makahiki aʻe.

Ke kali nui nei ka poʻe pā i nā kikoʻī hou aʻe, ua maopopo ka hāʻawi ʻana o ka Nintendo Switch aʻe i ka mana a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana. Eia nō naʻe, e ʻike ʻia inā ʻaʻole i loaʻa ka DLA i ka hopena nui i kāna mau kaha kiʻi. ʻO ka mea hope loa, e kali nā mea pāʻani no nā hoʻolaha kūhelu a me nā ʻike lima e hoʻoholo ai i ka hiki maoli o ka Switch 2.

