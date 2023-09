ʻO Nintendo Files Patent no Magnetic Joystick e pale aku i ka Drift Stick

By

Ua hoʻopiʻi hou ʻo Nintendo i kahi patent no kahi ʻano hauʻoli hou e hoʻohana ana i ka "wai akamai" e hiki ai ke hoʻopau i ka hoʻokele lāʻau i kāna mau mea hoʻokele pāʻani e hiki mai ana. Hōʻike ka patent i kahi hauʻoli e hoʻokomo i kahi "magnetorheological fluid" (MRF), e hoʻoponopono i kona viscosity ma muli o ka ikaika o kahi māla magnetic.

Ke hoʻohana ka mea pāʻani i ka lāʻau hauʻoli me ko lākou manamana nui, mānoanoa ka wai e hana i ke kū'ē. ʻO kēia kūpaʻa e hiki ai i ka lāʻau hauʻoli ke hoʻi i kona kūlana mua ke hoʻokuʻu ka mea pāʻani i kona manamana lima. Hoʻomanaʻo kēia manaʻo i nā lāʻau "Hall Effect" i kekahi mau peripheral pāʻani ʻaoʻao ʻekolu e hoʻohana ana i nā magnet e ʻike i ka neʻe ʻana, me ka lanakila ʻana i nā pilikia drift stick.

Wahi a ka patent, ʻo ka hoʻokō ʻana o MRF i ka mea hoʻoponopono e hiki ai i ka wikiwiki o ka hoʻihoʻi ʻana i ke kūlana mua me ka hāʻawi ʻana i kahi ʻike tactile ʻoluʻolu i ka mea hoʻohana. Ma ke kiʻikuhi hoʻokahi i hoʻokomo ʻia i loko o ka patent, ua hōʻike ʻia pehea e lilo ai ka wai i ʻoi aku ka viscous i ka wā e hoʻoneʻe ʻia ai ka lāʻau hauʻoli, e hana ana i ka torque a hoʻihoʻi i ka lāʻau hauʻoli i kona kūlana mua.

ʻAʻole maopopo i kēia manawa inā ʻo ka ʻōlelo ʻana i ka "hōʻike ʻana i kahi manaʻo i ka mea hoʻohana" i loko o ka patent e hōʻike ana i kahi kūʻē kūlohelohe e like me nā lāʻau analogue kuʻuna a i ʻole ka hiki i nā mea hoʻomohala ke hoʻoponopono i ke kūʻē ʻana o ka wai e hāʻawi i ka manaʻo ikaika a i ʻole ke kūʻē like ʻole. ʻike i ka PlayStation 5's DualSense controller.

ʻAʻole i hoʻoholo ʻia ka noi hope loa o kēia hoʻolālā joystick hou. ʻAʻole maopopo ia inā e hōʻike ʻia ia i ka mea pani i ka Nintendo Switch, e hoʻololi i nā mea hoʻokele Joy-Con maʻamau, a inā paha e hoʻohana ʻia, ʻoiai ʻaʻole i hoʻokō ʻia nā manaʻo pāʻani patented.

ʻO Stick drift kahi pilikia mau loa me nā mea hoʻokele Joy-Con o Nintendo mai ka hoʻomaka ʻana o ka Nintendo Switch ma 2017. ʻOiai ʻo ka hoʻāʻo ʻana e hoʻoponopono i ka pilikia ma nā hoʻoponopono hou aʻe, e hoʻomau ʻia ka stick drift e nā mea hoʻohana. Inā kūleʻa ka hoʻokō ʻana o kēia patent, hiki iā ia ke hoʻoponopono i kahi pilikia koʻikoʻi no ka console aʻe o Nintendo.

Puna: Videogames Chronicle