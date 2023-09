Hoʻomaka ka NFT Gaming Co. i ka pāʻani mua, "Space Striker AI"

Ua hoʻolaha ʻo NFT Gaming Co. i kona komo ʻana i ka mākeke me ka hoʻokuʻu ʻana o kāna pāʻani mua, "Space Striker AI," i loaʻa ma nā polokalamu Android a me iOS. Manaʻo ka hui e hoʻopaʻa i ka ʻokoʻa ma waena o ka pāʻani kuʻuna a me ka Web 3 ma o ka hoʻomohala ʻana i nā pāʻani maʻamau e hoʻokomo i nā hiʻohiʻona hou e like me nā non-fungible tokens (NFTs).

Ua ʻōlelo ka Luna Nui o The NFT Gaming Co., ʻo Vadim Mats, ʻo kā lākou pahuhopu ka hoʻohui ʻana i nā pāʻani kikohoʻe maʻamau me nā mea ʻokoʻa i loko o ka pāʻani, me nā ʻili, nā ʻano, a me nā ʻike i hiki ke hana a hoʻopaʻa ʻia e like me NFT. Ma ka hoʻohui ʻana i ka ʻenehana blockchain i ka pāʻani, manaʻo ka hui e hāʻawi i nā mea hoʻohana i kahi pae hou o ka mana a me ka waiwai no kā lākou waiwai i loko o ka pāʻani.

Ma kahi o "Space Striker AI," Ua hoʻolālā ka NFT Gaming Co. e hoʻokuʻu i nā pāʻani hou aʻe a me nā noi e loaʻa kālā i ka wā e hiki mai ana. ʻO ka manaʻo o ka hui i ka hana ʻana i nā ʻike pāʻani hou e hoʻohana ana i nā NFT e hoʻokaʻawale iā ia mai nā mea hoʻomohala pāʻani kuʻuna.

Hiki ke hoʻoiho ʻia ka "Space Striker AI" mai ka Google Play Store a me Apple App Store. ʻO ke komo ʻana o ka NFT Gaming Co. i loko o ka mākeke ua loaʻa i ka manaʻo maikaʻi, me kā lākou Nasdaq-traded shares e piʻi ana ma luna o 8% i ka hana ma mua o ka mākeke.

Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o ka ʻoihana pāʻani, ʻo ka hoʻohui ʻana o nā NFT a me ka ʻenehana blockchain e hāʻawi i nā manawa hou no nā mea pāʻani e hana me nā pāʻani a loaʻa iā lākou nā waiwai kikohoʻe kūʻokoʻa. ʻO ke komo ʻana o ka NFT Gaming Co. i loko o ka mākeke kahi hana koʻikoʻi i ka hoʻokomo ʻana i nā NFT i ka pāʻani.

Nā wehewehena:

- Nā hōʻailona non-fungible (NFTs): nā waiwai kikohoʻe kū hoʻokahi e hōʻike ana i ke kuleana o kahi mea kikoʻī a i ʻole ʻāpana o ka ʻike ma ka blockchain.

Nā Puna: ʻO ka NFT Gaming Co. paʻi paʻi, MT Newswires.