ʻIke ʻia ka Comet Nishimura Hou i ka Lani Po

E ʻike ʻia ana kahi kometa hou i ʻike ʻia ʻo Comet Nishimura i kona hele ʻana ma ka Honua i kēia pule aʻe. Ua ʻike mua ʻo Hideo Nishimura, ka mea paʻi kiʻi lewa Iapana i ke kometa i ka hoʻomaka ʻana o ʻAukake a ua hoʻonui ʻia ka mālamalama i kona hele ʻana i loko o ka ʻōnaehana solar. E hoʻokokoke loa ana ka comet i ka Honua i ka Pōʻalua, e hele mai ana i loko o 78 miliona mau mile o ka honua, hiki ke ʻike ʻia no nā lā ʻelima e hiki mai ana.

E hele pū ana ʻo Comet Nishimura i loko o 21 miliona mau mile o ka lā ma Sepatemaba 17. Ua hōʻike ʻia kona orbit ʻo ka manawa hope loa i hala kokoke i ka lā, a kokoke paha i ka Honua, ma kahi o ka makahiki 1590. ʻOiai ʻaʻohe mau comets i hoʻopaʻa ʻia i kēlā ʻO ka manawa e pili ana me Nishimura, pono e ʻālohilohi ke ʻike ʻia.

No ka ʻike ʻana iā Comet Nishimura, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻohana ʻana i nā binocular a ʻimi i kahi me ka lani ʻeleʻele mai nā kukui o ke kūlanakauhale. Ua kaʻana like ʻo Sky a me Telescope i nā palapala e hiki ke kōkua i ka poʻe nānā i ka lani e ʻike i ka comet. E kuhikuhi mau ana ka huelo o ka comet mai ka lā a ʻike ʻia ka ʻōmaʻomaʻo ma nā kiʻi ma muli o ka loaʻa ʻana o ke kalapona diatomic. Eia nō naʻe, ma o ka binoculars, e ʻike ʻia ʻaʻole waihoʻoluʻu a ʻulaʻula iki paha e like me ka ʻike ʻana o ka lā i ka lepo.

No ka poʻe ma ka ʻĀpana ʻĀkau, ʻo ka ʻimi ʻana i ka ʻike maopopo o ka hikina-akau hikina hikina ma kahi o ka hapalua hola ma mua o ke kakahiaka nui. Eia nō naʻe, i ka hoʻokokoke ʻana o ke kometa i ka lā a me ka lewa, e lilo ia i mea paʻakikī ke ʻike. I ka Pōʻakolu, e hele ana ke kometa ma waena o ka Honua a me ka lā, ʻaʻole hiki ke ʻike ʻia. ʻO ka wela nui o ka lā e haki ai ke kometa, akā manaʻo ka poʻe akamai e ola ia. Inā ola ia, e hele ana i ka ʻaoʻao lōʻihi o ka lā i ka hoʻomaka ʻana o ʻOkakopa a ʻike ʻia ma ka lani kakahiaka o ka Hemisphere Hema i Nowemapa.

Sources:

- CNN: https://www.cnn.com/2020/09/10/world/nishimura-comet-earth-scn-trnd/index.html