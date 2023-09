Hoʻolaha ʻo Wahoo i ka Kickr Move Smart Trainer a me ka Kickr Bike Shift hou

Ua wehe ʻo Wahoo i ka Kickr Move, kahi mana i hoʻonui ʻia o kāna mea hoʻomaʻamaʻa akamai Kickr kaulana. ʻO ka Kickr Move kahi ala i kūkulu ʻia e hiki ai i ʻewalu iniha o ka neʻe mua ʻana o ke kaʻa. Ke manaʻo nei kēia mea hou e hāʻawi i kahi ʻike kaʻa kaʻa i loko o ka hale ma o ka hoʻohālikelike ʻana i ka manaʻo o ka holo ʻana i waho. Wahi a Wahoo, hiki i kēia neʻe ke hoʻemi i ka luhi e pili mau ana i ka holo ʻana ma luna o kahi mea hoʻomaʻamaʻa paʻa.

Kūʻai ʻia ma £1,399.99 / $1,599.99 / €1,599.99, ʻo ka Kickr Move he £300 / $300 / €300 ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ka mea hoʻomaʻamaʻa akamai ʻo Kickr V6. E loaʻa mau ana ka Kickr V6 no ke kūʻai ʻana me ka Kickr Move.

Ma waho aʻe o ka Kickr Move, ua hoʻolaha pū ʻo Wahoo i ka Kickr Bike Shift, kahi mana hou o kāna Kickr Bike i loko o ka pahu akamai. Ua kūʻai ʻia ka Kickr Bike Shift ma ka £2,699.99 / $2,999.99 / €2,999.99, ʻo ia ka £800/$1,000/€1,000 ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o ka Kickr Bike V2. Eia nō naʻe, ʻaʻole hiki i ka Kickr Bike Shift ke hoʻohuli e hoʻohālikelike i nā gradients a loaʻa i kahi ʻōnaehana brake a me drivetrain i hoʻololi ʻia.

Hiki i ka Kickr Move ke ala hoʻohui i ka neʻe mua a me ka ʻaoʻao i ka ʻaoʻao, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i kahi ʻike holo kaʻa maoli. Eia nō naʻe, ke kaupalena nei kēia neʻe i ka hoʻohana ʻana i kekahi mau mea pono e like me nā poloka ala hoʻokele mua a me nā papa hoʻokele akamai. Ua hoʻomohala ʻo Wahoo i kahi mea hoʻopili e hiki ai i ka hoʻopili ʻana me kāna mea kōkua Kickr Climb, e hoʻohālikelike ana i ka piʻi ʻana ma ka hoʻokiʻekiʻe ʻana i ka hope mua o ke kaʻa no ka pane ʻana i nā loli gradient virtual.

ʻO ka holoʻokoʻa, manaʻo ka Kickr Move a me Kickr Bike Shift e hoʻomaikaʻi i ka ʻike kaʻa kaʻa i loko ma o ka hāʻawi ʻana i ka neʻe maoli a me kahi koho ʻoi aku ka uku no ka poʻe kaʻa. Hōʻike kēia mau hoʻokuʻu hou i ko Wahoo kūpaʻa i ka hana hou i ka mea hoʻomaʻamaʻa akamai a me ka mākeke kaʻa kaʻa i loko.

