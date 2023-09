ʻO Chromecast Remote hou no Google TV i ʻike ʻia ma ka Android TV 14 Beta

Ua hōʻike ʻia ka mana hou loa o ka Android TV 14 Beta i kahi mamao hou no ka Chromecast me Google TV. Hōʻike ka hoʻolālā mamao i kahi ʻano pōʻai ʻokoʻa a me ka papa hoʻokele i kau ʻia ma luna, e like me ka mamao o kēia manawa. Eia naʻe, aia kekahi mau ʻokoʻa i ʻike ʻia.

ʻO ka Chromecast e noho nei me Google TV mamao he ʻewalu mau pihi, me kahi D-pad no ke kua, Kōkua, Home, mute, YouTube, Netflix, a me ka mana TV a me ka hoʻokomo. Aia nā mana leo ma ka ʻaoʻao ʻākau o ka mamao.

ʻO ka hoʻolālā mamao hou, i hōʻike ʻia ma ke ʻano he outline, hōʻike i kekahi mau loli ʻokoʻa. Ma lalo o ka D-pad, aia ʻelua mau pihi pōʻai, no ke kua a me ke kōkua. Ma ka ʻaoʻao hema, ʻekolu mau pihi hou, no ka home, mute, a me kekahi o nā ʻaoʻao pōkole ʻelua. Ma ka ʻaoʻao ʻākau, aia kahi pihi nui me ke ʻano rocker volume. Aia kekahi pihi hou me kahi hōkū hōkū ma lalo, i kapa ʻia ʻo "magic" i nā faila ʻōnaehana.

Ua manaʻo ʻia ʻo kēia mamao kahi hiʻohiʻona o kahi Chromecast hou me Google TV, i ʻōlelo ʻia e hoʻomohala ʻia i kekahi mau mahina i hala. Eia nō naʻe, ʻaʻohe mea hōʻike pololei i ka Android 14 kūkulu e kuhikuhi ana i ka mea hou.

ʻOiai ʻaʻole maopopo ka lā hoʻokuʻu o ka Chromecast hou, ʻo ka hōʻano hou i ka Android TV 14 e hōʻike ana aia paha i ka pipeline. ʻAʻole paha ia e wehe ʻia i ka hanana hoʻolaha ʻo ʻOkakopa Pixel e hiki mai ana. Eia nō naʻe, ʻo ka loaʻa ʻana o nā hiʻohiʻona mamao hou i kahi hōʻano hou i ka Chromecast me Google TV.

Puna: APK Insight