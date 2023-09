Pehea e ʻike ai iā Ronnie 2K ma NBA 2K24's MyCareer

ʻO ka loaʻa ʻana o Ronnie 2K ma NBA 2K24's MyCareer hiki ke hāʻawi iā ʻoe i kahi poʻo e hoʻomaka me nā mea e hiki mai ana, ʻoiai hiki iā ʻoe ke hoʻomaka ma 90 holoʻokoʻa me ka Rebirth perk. I nā makahiki i hala, ua hoʻonoho ʻia ʻo Ronnie 2K a puni ke kūlanakauhale, e hana ana i nā mea pāʻani me ka ʻimi ʻana iā ia a hoʻopau i nā pahuhopu e wehe i nā uku. Eia naʻe, ma NBA 2K24, ʻoi aku ka maʻalahi o ka loaʻa ʻana o Ronnie 2K. Aia ʻo ia ma kahakai, ma kahi kokoke i nā pā 3v3. Hiki iā ʻoe ke ʻike maʻalahi iā ia no ka mea e hoʻopuni ʻia ʻo ia e nā mea pāʻani ʻē aʻe a loaʻa iā ia kahi pool floatie i kāʻei ʻia ma kona pūhaka.

No ka hoʻomaka ʻana i ka ʻimi Rebirth a loaʻa iā Ronnie 2K ma NBA 2K24, pono ʻoe e hele i kāu papa hana kūikawā a hoʻomaka i ka ʻimi. Ke hoʻomaka ʻoe i ka ʻimi, pono ʻoe e hōʻea i ka 90 holoʻokoʻa a laila hoʻi iā Ronnie no ke kamaʻilio lua. I ka pau ʻana, e uku ʻo Ronnie iā ʻoe me 3,000 VC a me ka uku hānau hou. Hāʻawi ka Rebirth perk iā ʻoe e hoʻomaka i nā MyPlayers e hiki mai ana ma kahi helu 90 holoʻokoʻa a hāʻawi i 5% hoʻonui i nā hōʻailona kūpono, e hoʻomaka pū ana ma kahi pae kālā.

ʻO ka hoʻohui ʻana i nā ʻimi ʻaoʻao, nā hana, a me nā mea hōʻiliʻili i ka NBA 2K24's MyCareer ua lilo ia i mea immersive a hoihoi i nā mea pāʻani. ʻO ka hele ʻana o Ronnie 2K i ka pāʻani e hoʻohui i kahi papa o ka hauʻoli i ka wā e hoʻoikaika ai nā mea pāʻani e ʻimi iā ia a wehe i nā makana. Me ka wahi maʻalahi o Ronnie 2K ma NBA 2K24, hiki i nā mea pāʻani ke komo maʻalahi i ka Rebirth perk a hauʻoli i nā pono i hāʻawi ʻia no kā lākou ʻike MyCareer.

