NBA 2K24 Loaʻa a me Trophies: ʻO ke alakaʻi hope loa no ka hōʻoia ʻana iā ʻoe iho ma ka ʻaha

Me ka hoʻokuʻu ʻana o NBA 2K24, ua mākaukau nā mea pāʻani e hoʻokūkū i kahi pūʻulu hou o nā Achievements a me nā Trophies e hōʻike i ko lākou mau mākaukau ma ka ʻaha virtual. Hāʻawi ka haʻawina o kēia makahiki i 45 mau luʻi e uhi ana i nā pahuhopu a me nā pahuhopu.

Mai ka lanakila ʻana i ka papa inoa GOAT a hiki i ka holomua ʻana i ka WNBA, nui nā mea hoʻopau e hoʻomau iā lākou. Hoʻolālā ʻia nā Achievements a me nā Trophies ma NBA 2K24 e hoʻokau i nā mea pāʻani i ko lākou palena a hāʻawi i kahi ʻike maikaʻi.

ʻO kekahi mau paʻakikī koʻikoʻi, ʻo ia ka lanakila ʻana i nā mea hoʻokele 8 a pau ma Sunset Park a me The Point, lanakila i ka hoʻokūkū pōpopo alanui ma The Yard, a loaʻa i nā hōkū 3 ma nā pāʻani flashback ʻohana āpau. Hiki i nā mea pāʻani ke hoʻoikaika i kahi Skill GOAT no ka manawa mua, wehe i ka Tier 4 GOAT Skill Reward ma nā ʻāpana 4 āpau, a hiki i nā pae like ʻole ma ka papa inoa GOAT.

ʻO nā hana ʻē aʻe e pili ana i ka haki ʻana i nā moʻolelo ma nā helu, rebounds, kōkua, poloka, ʻaihue, a i ʻole ʻekolu-pointers, lanakila ʻo Rookie of the Year, MVP, Finals MVP, a me ka Championship i ka manawa like, a ʻoi aku ka nui o nā moʻolelo e like me Kareem Abdul-Jabbar a me Michael. Ioredane i nā hana.

Eia kekahi, hoʻolauna ʻo NBA 2K24 i nā luʻi kikoʻī i ka WNBA, e like me ka lanakila ʻana i kahi pāʻani ma The W, hiki i ka pae kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka holomua, a ʻoi aku ka maikaʻi ma nā pou āpau o The W. Aia pū ka pāʻani i nā hana MyTEAM like ʻole, me ka hoʻopili ʻana i kahi Kāleka Kāmaʻa Diamond. , e hana ana i Kamaa Diamond ma ka MT Shoe Lab, a me ka hoopau ana i na ohi.

Hiki i nā mea pāʻani ke hōʻike i ko lākou akamai pana ma ka hana ʻana i nā kiʻi hoʻokuʻu kūpono a lanakila i nā pāʻani ma nā palena koʻikoʻi. Hiki iā lākou ke hōʻike i ko lākou mau mākau ma nā wahi e like me ka pana ʻekolu, ka huli ʻana, ka rebounds, nā poloka, a me nā kōkua e hoʻokō i kā lākou mau hoa paio.

Hāʻawi ʻo NBA 2K24 i kahi ʻano nui o nā ʻike a me nā pilikia no nā mea pāʻani e ʻimi a lanakila. Inā he mea pāʻani maʻa ʻoe a he mea hou paha i ka franchise, ʻo nā Achievements a me nā Trophies o kēia makahiki e hāʻawi i kahi ʻike hauʻoli a hoʻokūkū hoʻi ma ke kahua basketball virtual.

