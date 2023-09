ʻIke ʻo NASA's Mars Rover Perseverance i nā ʻano pōhaku hoihoi

Ua kiʻi hou ʻo NASA's Mars rover Perseverance i nā kiʻi o nā ʻano pōhaku ma ka ʻili o Martian e like me ka ʻili manō a me ka maiuu pāpaʻi. Hāʻawi kēia mau mea hoihoi i ka ʻike waiwai i ka mōʻaukala honua o ka Red Planet.

ʻO nā kiʻi, i hopu ʻia e ka mea kani ʻo Perseverance's Mastcam-Z, ua hōʻike ʻia kahi ʻano pōhaku e like me ka ʻili manō, e kū pololei ana i ka ʻāina Martian. ʻO ke ʻano kūʻokoʻa o ka pōhaku i hōʻike ʻia ua hana ʻia e ka makani makani i ka wā.

Ma waho aʻe o ka hoʻokumu ʻia ʻana o ka ʻili manō, ua kiʻi pū ʻo Perseverance i ke kiʻi o kahi pōhaku e like ana me ka maiuu pāpaʻi. Me he mea lā he lihi ʻino kēia pōhaku a he ʻano ʻokoʻa, e koi ana i nā kānaka ʻepekema e nānā pono i kona haku ʻana a me kona kumu.

He mea hoihoi nui kēia mau papa pōhaku i ka poʻe ʻepekema no ka mea hiki iā lākou ke hāʻawi i nā hōʻailona e pili ana i nā kaʻina hana honua i hana ʻia ma Mars i nā miliona mau makahiki. Ma ke aʻo ʻana i kēia mau hoʻokumu, manaʻolana ka poʻe noiʻi e loaʻa ka ʻike i ke aniau o ka honua i hala a me ka hiki ke kākoʻo i ke ola microbial.

ʻO ka mission a Perseverance ma Mars ka ʻimi ʻana i nā hōʻailona o ke ola microbial kahiko a hōʻiliʻili i nā laʻana no ka hoʻi hou ʻana i ka Honua. Hoʻolako ʻia ka rover me nā mea kani like ʻole a me nā kāmela e hiki ai iā ia ke nānā i ke kaiapuni Martian me nā kikoʻī nui.

ʻO ka loaʻa ʻana o nā ʻano pōhaku manō a me ka crab claw rock e hōʻike ana i nā ʻano ʻāina like ʻole e noho nei ma Mars. Hōʻike hou kēia i ke koʻikoʻi o ka ʻimi ʻana a me ka noiʻi ʻana i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ko kākou honua kokoke.

Nānā: He kākau hou kēia ʻatikala ma muli o ka ʻatikala kumu i ʻōlelo ʻia ma luna.