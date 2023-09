Hōʻike ka haʻawina i nā hopena maikaʻi o ka hoʻoikaika kino ma ke ola kino

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i nā hopena maikaʻi o ka hoʻoikaika kino i ke olakino noʻonoʻo. Ua ʻike ʻia ka noiʻi ʻana i ka hana maʻamau o ke kino hiki ke loaʻa ka hopena nui i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi holoʻokoʻa a me ka hōʻemi ʻana i nā hōʻailona o ke kaumaha a me ka hopohopo.

Ua ʻike lōʻihi ʻia ka hoʻoikaika kino he nui nā pōmaikaʻi no ke olakino kino, e like me ka mālama ʻana i ke kaumaha, ke olakino cardiovascular, a me ka ikaika a me ka maʻalahi. Eia nō naʻe, hoʻohui kēia haʻawina i ka ulu nui o nā hōʻike e hōʻike ana he pono ka hoʻoikaika kino no ke olakino noʻonoʻo.

Ua pili ka haʻawina i ka nānā ʻana i ka ʻikepili mai ka 10,000 mau mea komo a ʻike i ka poʻe i hana i ka hoʻomaʻamaʻa maʻamau i ʻike i nā hōʻailona liʻiliʻi o ke kaumaha a me ka hopohopo i hoʻohālikelike ʻia me ka poʻe ʻaʻole i hoʻoikaika kino. Ua ʻike pū nā mea noiʻi he hopena pale ka hoʻoikaika kino, e hōʻemi ana i ka hiki ke hoʻomohala i nā maʻi noʻonoʻo.

Manaʻo ʻia ka hana kino he mau ʻano hana e hoʻopilikia maikaʻi ai i ke olakino noʻonoʻo. ʻO ka mea mua, hoʻoikaika ka hoʻoikaika kino i ka hoʻokuʻu ʻana o nā endorphins, he mau mea hoʻonaninani kūlohelohe e hiki ke kōkua i ka hōʻemi ʻana i ke kaumaha a hoʻomaikaʻi i ke ʻano. Eia kekahi, hoʻoikaika ka hoʻoikaika maʻamau i nā ʻano moe maikaʻi a hiki ke hoʻonui i ka manaʻo ponoʻī a me ka hilinaʻi.

He mea nui ka hoʻomaopopo ʻana ʻaʻole pono ka hoʻoikaika kino ʻana a i ʻole ka manawa e loaʻa ai ka hopena maikaʻi i ke olakino noʻonoʻo. Hiki i nā pae haʻahaʻa o ka hoʻoikaika kino, e like me ka hele wāwae a i ʻole ka māla ʻana, hiki ke loaʻa nā pōmaikaʻi nui.

ʻO nā mea i loaʻa i kēia haʻawina e hōʻike hou aku i ke koʻikoʻi o ka hoʻokomo ʻana i ka hoʻomaʻamaʻa maʻamau i kā mākou mau hana o kēlā me kēia lā. ʻAʻole wale ia e hāʻawi i ke olakino kino maikaʻi, akā he hana koʻikoʻi nō hoʻi ia i ka hoʻoikaika ʻana i ka maikaʻi noʻonoʻo.

Wehewehe:

– Ola noʻonoʻo: E pili ana i ka maikaʻi o ke kanaka noʻonoʻo a noʻonoʻo.

- Ke kaumaha: He maʻi ʻino i hōʻike ʻia e nā manaʻo kaumaha mau, nalowale ka hoihoi, a me ka nele o ka ikaika a i ʻole ka hoʻoikaika ʻana.

- Ka hopohopo: He kūlana olakino noʻonoʻo i hōʻike ʻia e ka hopohopo nui, hopohopo, a makaʻu paha.