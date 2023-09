Pehea e hoʻoponopono ai i ka NameDrop ʻaʻole hana ma iPhone

ʻO ka hiʻohiʻona NameDrop ma iPhone kahi ala kūpono e kaʻana like i ka ʻike pili me nā hoa hoʻohana iPhone ma o AirDrop. Eia naʻe, ua pilikia kekahi mau mea hoʻohana me NameDrop ʻaʻole e hana. ʻOiai ʻaʻole maopopo ke kumu kūpono ma hope o kēia pilikia, aia kekahi mau hoʻoponopono hiki iā ʻoe ke hoʻāʻo.

ʻO ka mea mua, e nānā inā kākoʻo kāu iPhone i ka hiʻohiʻona NameDrop. Hana wale ʻo NameDrop i nā hiʻohiʻona iPhone i koho ʻia i kūpono me iOS 17. Inā loaʻa iā ʻoe kahi iPhone X a i ʻole kahi hiʻohiʻona mua, ʻaʻole ia e kākoʻo iā iOS 17 a no laila, ʻaʻole e hana ʻo NameDrop ma kāu kelepona. Eia hou, pono kāu iPhone a me ka iPhone o ka mea loaʻa iā iOS 17 i hoʻokomo ʻia no NameDrop e hana pono.

ʻO kekahi kumu maʻamau no ka hana ʻole ʻana o NameDrop i ka hoʻohana hewa ʻana i ka inoa NameDrop. No ka hoʻohana ʻana i kēia hiʻohiʻona, pono ʻoe e lawe i nā ʻāpana kiʻekiʻe o nā iPhones ʻelua i kahi kokoke. E hōʻoia i nā ʻāpana o luna o nā iPhone ʻelua e hoʻopā kekahi i kekahi a i ʻole e hui pū.

Inā ua hoʻopau ʻole ʻoe i ka hoʻonohonoho "Bringing Devices Together", hiki iā ia ke hana hewa ʻole ʻo NameDrop. No ka nānā ʻana i kēia, e hele i ka app Settings, wehe General, a kāomi i nā hoʻonohonoho AirDrop. E hōʻoia i ka hoʻā ʻia ʻana o ka pihi "Bringing Devices Together".

Hiki i nā pilikia me ka pilina Bluetooth a me WiFi ke hoʻopili i ka hiʻohiʻona NameDrop. E hoʻāʻo e hoʻopau a ma Bluetooth a me WiFi ma nā iPhone ʻelua e ʻike inā hoʻoholo ia i ka pilikia.

Ma ka maʻamau, ua hoʻonohonoho ʻia ka ʻike AirDrop i "Contacts" ma iPhones. Eia nō naʻe, ʻoiai ua hoʻohana ʻia ʻo NameDrop e kaʻana like i nā kikoʻī pili me nā mea hoʻohana iPhone ʻaʻole i loko o kāu mau pilina, pono ʻoe e hoʻonohonoho i ka ʻike AirDrop i "Everyone" no NameDrop e hana pololei. Hiki ke hana i kēia ma nā hoʻonohonoho AirDrop.

I kekahi manawa, hiki i kahi hoʻomaka hou ke hoʻoponopono i nā pōpoki liʻiliʻi a i ʻole nā ​​pilikia polokalamu. E ho'āʻo e hoʻomaka hou i kāu iPhone e ʻike inā hoʻoholo ia i ka pilikia ʻaʻole hana ʻo NameDrop.

Inā ʻaʻole e hana kekahi o nā hoʻonā i luna, hiki ke kōkua ka hoʻonohonoho hou ʻana i nā hoʻonohonoho pūnaewele ma kāu iPhone a me ka iPhone o kekahi. Eia naʻe, e hoʻomanaʻo i ka hoʻonohonoho hou ʻana i nā hoʻonohonoho pūnaewele e wehe i nā pūnaewele WiFi i mālama ʻia a hoʻohui ʻia i nā polokalamu Bluetooth.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, inā ʻoe e ʻike nei i nā pilikia me NameDrop ʻaʻole e hana ana ma kāu iPhone, e hoʻāʻo i kēia mau hoʻoponopono e hoʻonā i ka pilikia a hauʻoli i ka ʻoluʻolu o ka launa ʻana ma o AirDrop.

Sources:

- [Hoʻokomo i nā kumu ma ʻaneʻi me ka ʻole o nā URL]