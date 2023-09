ʻO ka ʻike Kamahaʻo o kahi ʻano ʻōlapa hou

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i kā lākou noiʻi ʻana i nā ōlaʻi mahina. I ka wā i kau ai nā astronauts Apollo i nā seismometers ma ka ʻili o ka mahina, ua ʻike lākou ua ʻike ka mahina i nā ʻōlaʻi mahina, e like me ka ʻike ʻana o ka Honua i nā ōlaʻi. Hele mai kēia mau ʻōlaʻi mahina i ʻehā ʻano ʻano like ʻole: hohonu, pāpaʻu, wela, a me nā mea i hoʻokumu ʻia e ka meteorite. Eia naʻe, ua hōʻike ʻia kahi ʻikepili hou o ka ʻikepili ōlaʻi wela i hoʻopaʻa ʻia e nā mea kani mai ka misionari Apollo 17 i ka ʻelima ʻano o ka ʻōlaʻi mahina i ʻike ʻole ʻia ma mua.

I loko o ka mikiona Apollo 17, ua calibrated ʻekolu seismometers e hoʻopaʻa i nā ʻōlaʻi wela ma ka mahina. Ua hōʻiliʻili kēia mau mea hana i ka ʻikepili mai ʻOkakopa 1976 a hiki i Mei 1977. Hiki mai nā ʻōlaʻi wela ma muli o ka loli ʻana o ka mahana i ka wā e neʻe ai ka mahina mai ke ao a i ka pō, mai 250 degere Fahrenheit (121 degere Celsius) a -208 degere Fahrenheit (-133 degere Celsius).

Me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana loea, me ke aʻo ʻana i ka mīkini, ua nānā hou nā mea noiʻi mai ka California Institute of Technology i ka ʻikepili. Ua ʻike lākou he mau haʻalulu wela i ka lā, akā ua ʻike pū lākou i nā haʻalulu ʻē aʻe i pili ʻole i nā ʻōlaʻi wela. I ke kakahiaka wale nō kēia mau ʻōlaʻi hou.

No ka hoʻoholo ʻana i ke kumu o kēia mau ʻōlaʻi pohihihi, kāhāhā ka poʻe noiʻi i ka ʻike ʻana mai ka Apollo 17 lunar lander base. I kēlā me kēia kakahiaka, ʻoiai e wela ana ke kumu pae ʻāina e ka lā, hoʻonui a haʻalulu ʻo ia, e hoʻoulu ai i nā ōlaʻi. Hiki mai kēia mau ōlaʻi me ka maʻamau kupaianaha, e hana ʻia ana i kēlā me kēia ʻelima a ʻeono mau minuke ma kahi manawa ʻelima a ʻehiku mau hola o ka Honua.

ʻOiai ʻaʻole hiki mai kēia mau ʻōlaʻi mahina, kōkua mau lākou i ko mākou ʻike ʻana i ka hana seismic o ka mahina. He mea koʻikoʻi kēia ʻike no ka ulu ʻana o ka mahina e hiki mai ana.

Hoʻoikaika ka poʻe noiʻi i ke koʻikoʻi o ke aʻo ʻana i ka ʻikepili i loaʻa i ka hoʻolālā ʻana i nā hoʻokolohua a me nā misionari hiki ke pane i nā nīnau kūpono e pili ana i ka mahina. ʻO ka mahina wale nō ke kino lani, ma waho aʻe o ka Honua, i loaʻa i nā seismometers he nui ma kona ʻili, e hāʻawi ana i kahi manawa kūʻokoʻa e aʻo ai i kahi kino honua ʻē aʻe i ka hohonu.

I nā mahina i hala iho nei, ua kau ʻia kahi mea hana seismic hou i kapa ʻia ʻo Instrument for Lunar Seismic Activity (ILSA) ma ka mahina e Chandrayaan 3 Lander o India. Ua hiki iā ia ke hoʻopaʻa i kahi ōlaʻi maoli ma ʻAukake 26, 2023, ʻoiai ke hoʻokolokolo ʻia nei ke kumu maoli o ke ōlaʻi.

ʻO ka noiʻi hou ʻana e pili ana i ka hana seismic lunar e kōkua i ka poʻe ʻepekema i ka palapala ʻana i ka lua o lalo o ka mahina a ʻimi i nā waihona. Eia hou, ma ke kau ʻana i nā seismometers ma nā wahi malu mau ma ka mahina ʻo South Pole, hiki i nā mea noiʻi ke ʻike i ka hau wai i paʻa ma lalo o ka ʻili, ʻoiai ke holo mālie nei nā nalu seismic ma ka wai.

Ua paʻi ʻia nā ʻike o kēia noiʻi ma ka Journal of Geophysical Research - Planets ma Sepatemaba 5.

Sources:

– ʻO ka ʻatikala kumu kumu

– Nūpepa no ka noiʻi Geophysical – Nā Honua (Sepatemaba 5, 2023)