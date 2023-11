He mea hoʻoweliweli anei ka ʻeli ʻana o ka moana hohonu i ke ola kai? Nā ʻike mai nā hoʻokolohua Shipboard

Aia ma lalo o ka ʻili o ka moana he mau wahi mālama nui o nā metala waiwai e like me ka hao a me ka manganese. ʻO kēia mau waiwai makamae, ma ke ʻano o nā nodules ka nui o ka ʻuala a me nā ʻōpala waiwai metala, ua hopu ʻia ka manaʻo o nā hui ʻeli kai hohonu e manaʻo nei e hoʻohana iā lākou no nā pihi a me nā uila. Eia nō naʻe, ua hāpai ʻia nā hopohopo e pili ana i ka pōʻino o kēia mau hana eli i ke ola kai. ʻO kahi noiʻi hou, i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Communications, e hoʻomālamalama i kēia mau hopohopo ma o nā hoʻokolohua moku moku i hana ʻia ma ka jellyfish mahiole ma nā fjord Norwegian.

Me ka hoʻohana ʻana i ka jellyfish mahiole ma ke ʻano he kumuhana noiʻi, manaʻo nā ʻepekema e hoʻomaopopo i ka hopena o ka lepo i hoʻomoʻi ʻia i loko o kā lākou mau pahu, e hoʻohālikelike ana i nā kūlana e hiki mai ana mai ka ʻeli ʻana o ke kai hohonu. He mea kupanaha ka hopena: ua paʻakikī ka iʻa i ke alo o ka wai lepo. Ua hoʻāʻo lākou e hoʻopau iā lākou iho mai ka lepo ma o ka hoʻohua ʻana i ka mucus nui, kahi pane ʻike ʻia e like me nā kaula hau. Ma kahi pae mole, ua ʻike ʻia nā pane koʻikoʻi, me nā genes e pili ana i ka hoʻoponopono ʻana i ka ʻiʻo a me ka ʻōnaehana pale.

Ua hōʻike ʻo Kauka Helena Hauss, he kanaka ʻepekema kai i komo i loko o ke aʻo ʻana, i nā hopohopo e pili ana i ka hoʻolilo ʻana i ka ikehu e koi ʻia e ka jellyfish e hakakā ai i ka sediment a mālama i ko lākou ola maikaʻi. Ma ka moana hohonu kahi e noho ai kēia mau mea ola, ʻuʻuku ka meaʻai, a ʻo ke kaumaha o ka ikehu i hoʻokau ʻia e ka wai lepo e alakaʻi i ka pōloli a me ka emi ʻana o ka helu hānau. Hōʻike kēia mau ʻike e hiki i nā hopena o ka ʻeli ʻana i ke kai hohonu ke loaʻa nā hopena lōʻihi, ʻaʻole no ke ola kai wale nō akā no nā kānaka pū kekahi.

Wahi a ka poʻe noiʻi, he mea koʻikoʻi nā holoholona e like me ka jellyfish mahiole i ka pōʻaiapuni kalapona ma o ka mālama ʻana i ka carbon dioxide i loko o ke kai hohonu ma mua o ka hoʻokuʻu ʻana i ka lewa. Eia hou, hiki ke hoʻopilikia maikaʻi ʻia nā ʻano iʻa i hilinaʻi ʻia i kēia mau kaiāulu waena o ka moana, me nā ʻano mea koʻikoʻi kālepa e like me ka tuna. No laila, ʻo ka pale ʻana i ke koena paʻakikī o ka moana ākea e lilo i mea nui e mālama i nā lawelawe kaiaola i hāʻawi ʻia.

Hōʻike nā ʻike o ka noiʻi i kahi paepae koʻikoʻi i ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o ke kaiapuni o nā hana ʻeli kai hohonu. Ke hakakā nei ka honua me ka piʻi nui ʻana o ka noi no nā minerala, pono e hana pū nā mea hana kulekele, nā ʻepekema, a me nā hui mining e hoʻokumu i nā hana hoʻomau e mālama ai i nā kaiaola kai a me ke koena paʻakikī o nā kai o ka honua.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

He aha ka eli kai hohonu?

ʻO ka ʻeli ʻana o ke kai hohonu e pili ana i ka ʻili ʻana i nā minerala waiwai mai ka papahele o ka moana. Hoʻopili ia i ka wehe ʻana i nā nodules waiwai nui a i ʻole nā ​​ʻōpala i loaʻa ma nā wahi o lalo o ka wai e like me nā puka makani hydrothermal.

He aha ka mahiole jellyfish?

He i'a nui ka i'a helmet, nui ka nui o ka pa'ina ahiahi i loa'a i loko o ka wai hohonu ma ka honua holo'oko'a, ma ka hohonu o 1,500 a 2,000 kapua'i. Hana lākou ma ke ʻano he mea ola no nā holoholona palupalu e noho ana ma ke kai ākea.

He aha nā hopena o ka ʻike ʻana i ka sediment i ka jellyfish?

ʻO ka ʻike ʻana i ka lepo i alakaʻi ʻia i nā pane ʻike ʻia e like me ka hana ʻana i ka mucus nui e hoʻopau iā lākou iho i ka wai lepo. Ma ka pae mole, ua ʻike ʻia nā pane koʻikoʻi me ka hoʻāla ʻana o nā genes e pili ana i ka hoʻoponopono ʻana o ka ʻiʻo a me ka ʻōnaehana pale.

No ke aha e hopohopo ai ka ʻeli ʻana o ke kai hohonu?

Hiki i nā hana ʻeli kai hohonu ke hōʻino i ke ola kai a hoʻopau i nā kaʻina hana kaiaola. Hiki ke alakaʻi i ka pōloli a me ka emi ʻana o ka nui o ka hānau ʻana no nā ʻano mea like ʻole o ke kai hohonu, e pili ana i ke koena paʻakikī o ka kaiaola moana a me ka loaʻa ʻana o nā ʻano iʻa koʻikoʻi i hilinaʻi ʻia e ke kanaka no ka ʻai.

He aha ka mea e hana ai no ka mālama ʻana i ke ola moana?

Pono ka pale ʻana i ke ola kai e hoʻokō i nā hana hoʻomau a me nā hoʻoponopono no ka eli kai hohonu. ʻO ka hui pū ʻana ma waena o nā mea hana kulekele, nā ʻepekema, a me nā ʻoihana mining ke kī i ka hōʻoia ʻana i ka lawe ʻia ʻana o nā kumuwaiwai me ka mālama ʻana i ka pono o nā kaiaola kai.

