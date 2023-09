Hōʻike ʻo Mortal Kombat Trailer hou i ka ʻili o Jean-Claude Van Damme

By

Ua hoʻokuʻu ʻo Netherrealm Studios i kahi trailer hou i kēia lā e hōʻike ana i ka ʻili ʻo Jean-Claude Van Damme i Mortal Kombat 1. Hōʻike ka trailer Van Damme e hakakā ana i nā ʻano like ʻole, me Johnny Cage, a hōʻike i ka ʻili ʻē aʻe i loaʻa no ka veteran Mortal Kombat. Hiki ke wehe ʻia kēia ʻili kūikawā ma ke kūʻai ʻana i nā paʻi Premium/Kollector o ka pāʻani.

ʻO ka ʻili Van Damme ma Mortal Kombat 1 he kumu ia i ka pilina o ka mea hana i ka franchise. ʻO ke ʻano o Johnny Cage i loko o ka pāʻani ua hoʻoikaika ʻia e Van Damme, me kekahi o nā neʻe pūlima a Cage ʻo ia ka puʻupuʻu maʻa wāwae wāwae, e hoʻomanaʻo ana i kahi neʻe i hana ʻia e Van Damme i ke kiʻiʻoniʻoni Bloodsport.

ʻO kaʻoiaʻiʻo, ua hoʻāʻo nā mea hoʻomohala ma Midway Games, nā mea hana mua o ka moʻo Mortal Kombat, e hoʻopaʻa i ka laikini e hoʻohana i ke ʻano o Van Damme i ka pāʻani Mortal Kombat mua. Akā naʻe, ʻaʻole i hoʻokō ʻia kēia manawa i kēlā manawa.

I loko o kahi hanana hou o Hot Ones, ua hōʻike ʻo Mortal Kombat co-creator Ed Boon pehea i hana ai ka hui i nā hoʻāʻo he nui e hui pū me Van Damme i ka wā ma mua, akā ʻaʻole i kūleʻa. "I kēia manawa, ua pā mākou i ka loteri, a loaʻa iā mākou," wahi a Boon. "A loaʻa iā mākou kona leo, a ʻo ia ke ʻano o Johnny Cage."

Hoʻokuʻu ʻia ʻo Mortal Kombat 1 ma Kepakemapa 19. Ma waho aʻe o ka ʻili ʻo Jean-Claude Van Damme, e hōʻike pū ana ka pāʻani i ka hoʻihoʻi ʻana o ka moʻolelo veteran Nitara, ka mea i hoʻopuka ʻia e ka mea hana keaka ʻo Megan Fox.

Sources:

- IGN

- Nā mea wela

– Gamescom