Loaʻa ka hoʻohewa ʻana mai nā mea pāʻani ʻo Nitara's Voiceover Performance in Mortal Kombat 1

ʻO ka hoʻohui hou loa i ka papa inoa ʻo Mortal Kombat 1 ʻo ia ke ʻano Nitara, i hōʻike ʻia e ka mea hana ʻo Megan Fox. Eia naʻe, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka waihona mea pāʻani o ka pāʻani ma mua o ka pīhoihoi i ka hana leo leo a Fox.

E like me ka hōʻike mālie ʻana o ka papa inoa o ke ʻano, ua manaʻo nui nā mea pā i ka laina hoʻomaka no Mortal Kombat 1. ʻOiai e hoʻihoʻi ana nā kiʻi kiʻi e like me Scorpion a me Sub-Zero, aia nō hoʻi ka manaʻo e hoʻihoʻi mai i nā kiʻi mai ka "3D. "ke au o Mortal Kombat, me Nitara.

ʻO kēia ka hiʻohiʻona mua o Nitara mai ka makahiki 2006 o Mortal Kombat: Armageddon. ʻO ke koho e hoʻolei iā Megan Fox, i ʻike ʻia no kāna mau kuleana ma Transformers a me Jennifer's Body, ua hoʻokiʻekiʻe aʻe i nā maka i waena o ke kaiāulu Mortal Kombat.

Ua komo ʻo Megan Fox i kahi pāʻani nui ʻē aʻe, ʻo Diablo 4, kahi i hāʻawi ai ʻo ia i nā eulogies no nā mea hāʻule. Eia naʻe, hōʻailona ʻo Mortal Kombat 1 i kāna hana hana piha piha i ka pāʻani wikiō.

I ka wā o ka hōʻike ʻana o Nitara, hāʻawi ʻo Megan Fox i kahi wikiō pāʻani a me nā snippets o ke kamaʻilio. Eia nō naʻe, ua hoʻohewa nā mea pā ma Reddit i kāna hana, e wehewehe ana iā ia ma ke ʻano he "hāʻawi laina laina" a ʻōlelo ʻia ua kelepona paha ʻo ia iā ia no ka uku.

ʻOiai ke manaʻoʻiʻo nei kekahi poʻe ʻaʻole pololei ke kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi i ka leo o ka pāʻani, ua hōʻike nā mea pāʻani mua i loaʻa ka pāʻani i nā hopohopo like e pili ana i ka hana a Fox ma ke ʻano moʻolelo. Eia nō naʻe, ua ʻike kekahi poʻe ʻoi aku ka maikaʻi o kāna hana ʻana ma ka Nitara's Tower.

E loaʻa koke i ka hui Mortal Kombat 1 ka manawa kūpono e hāʻawi i kā lākou ʻōlelo hoʻoholo hope ma ka hōʻike ʻana o Megan Fox iā Nitara i ka wā e hoʻokuʻu ʻia ai ka pāʻani i kekahi mau lā.

Nā Puna: Dexerto