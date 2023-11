Nā ala hou e wehe ai i nā ʻili ma Mortal Kombat 1: Hoʻohana nā mea pāʻani i ka hoʻoponopono lā

I ka honua o nā pāʻani wikiō, ʻimi mau nā mea pāʻani i nā ala hou e hoʻokele i nā pilikia a wehe i nā ʻike huna. ʻO Mortal Kombat 1, ka mea hou loa i ka moʻo pāʻani kaua hakakā, ʻaʻohe ʻokoʻa. I kēia mau lā, ua ʻike nā mea pāʻani i kahi ʻenehana kūʻokoʻa e komo i nā ʻili i loaʻa ʻole ma mua me ka ʻole e uku no lākou.

Ua hoʻolauna nā mea hoʻomohala ma NetherRealm i kekahi mau ʻili ma ke ʻano o ka Invasions mode i ka Season 1. Ua loaʻa mua kēia mau ʻili ma o ka pāʻani. Eia naʻe, ua hoʻolako ʻia lākou no ke kūʻai ʻana me ka hoʻohana ʻana i ke kālā i loko o ka pāʻani, ʻo Dragon Krystals. ʻO kēia neʻe ʻana i hoʻāla ʻia mai ke kaiāulu, ʻoiai ua alakaʻi ʻia nā mea pāʻani e manaʻoʻiʻo e hoʻi mai kēia mau ʻili i nā kau e hiki mai ana.

Ma kahi kahaha o nā hanana, ua ʻike nā mea pāʻani Mortal Kombat 1 i kahi ala e kāpae ai i ke kūʻai ʻana a wehe i kēia mau ʻili i makemake ʻia no ka manuahi. Ma ka hoʻohana ʻana i nā hoʻonohonoho lā ma kā lākou consoles, hiki i nā mea pāʻani ke hoʻohana i nā ʻili o ka Season 1. Pono lākou e hoʻololi i ka lā o ka console i kahi manawa ma mua o Nowemapa 11, hoʻouka i ka pāʻani, kūʻai i nā ʻili makemake, a laila hoʻihoʻi i ka lā i kēia manawa. Ua ʻae kēia hana i nā mea pāʻani e mālama i nā ʻili me ka ʻole o ke kālā.

ʻO ka loaʻa ʻana o kēia lā manipulation hoʻohana wikiwiki i hoʻolaha ʻia ma o nā pūnaewele media e like me Twitter a me Reddit. Ua haʻi ka poʻe pāʻani i kā lākou mau moʻolelo kūleʻa a ʻōlelo aʻe i nā poʻe ʻē aʻe ʻaʻole e hoʻolilo i kā lākou kālā paʻakikī i kēia mau ʻili, no ka mea hiki iā lākou ke wehe maʻalahi iā lākou ma ka hoʻohana ʻana i nā hoʻonohonoho lā.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻohana i kēia hoʻohana ma kekahi kahua pāʻani?

A: Ua hōʻoia ʻia ka hana ma PlayStation 5 a me Nintendo Switch consoles.

Nīnau: E pili ana anei ka hoʻohana ʻana i kēia hoʻohana i kaʻu ʻike pāʻani?

A: ʻOiai ʻaʻole pili ka hoʻohana ponoʻī iā ia iho i ka pāʻani, e hōʻino paha ia i ka hoʻolālā monetization o nā mea hoʻomohala a me ka kūpaʻa o ka ʻoihana pāʻani.

Nīnau: E hoʻopili anei ʻo NetherRealm i kēia hoʻohana?

A: Manaʻo paha e hoʻoponopono nā mea hoʻomohala i kēia pilikia me kahi hotfix a i ʻole ka pilikia pilikia i mea e mālama ai i ka pono o kā lākou monetization plan.

Ke hoʻomau nei nā mea pāʻani i ka wehe ʻana i nā ʻenehana hou a me nā mea huna i loko o Mortal Kombat 1, e mau ana ka pāʻani i kahi ʻike ikaika a ulu. ʻO ka hauʻoli e pili ana i kēia mau ʻike e hōʻike ana i ke ʻano hoihoi a me ka waiwai o ke kaiāulu pāʻani.

