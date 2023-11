E ʻike pehea e ʻalo ai nā mea pāʻani i ka uku no nā ʻili ma Mortal Kombat 1

I nā pule i hala iho nei, ua loaʻa i nā mea pāʻani Mortal Kombat 1 kahi ala hou e loaʻa ai nā ʻili me ka ʻole e hoʻolilo i ke kālā. Ma ka hoʻoponopono ʻana i nā hoʻonohonoho lā ma kā lākou consoles, ua hiki i nā mea pāʻani ke wehe i nā ʻili i loaʻa ma mua no ke kūʻai. ʻO kēia hana akamai i hoʻāla i ka nalu o ka hauʻoli ma waena o nā poʻe Mortal Kombat, no ka mea hiki iā lākou ke komo i ka ʻike kūʻokoʻa me ka ʻole o ka hoʻolilo ʻana i kahi dime.

Loaʻa ka loaʻa ʻana o kēia hoʻohana ma hope o kahi neʻe hoʻopaʻapaʻa e NetherRealm, ka mea hoʻomohala o ka pāʻani, e hoʻolako i nā ʻili kūʻokoʻa ma mua no ke kūʻai ʻana me ka hoʻohana ʻana i ke kālā premium o ka pāʻani. Ua hoʻokō ʻia kēia hoʻoholo me nā ʻōlelo ʻino mai ke kaiāulu, i manaʻo ua lawe ʻia lākou. Eia naʻe, ua loaʻa koke nā mea pāʻani i kahi hopena i kēia pilikia ma ka hoʻololi ʻana i ka lā ma kā lākou consoles.

Ma ka hoʻololi ʻana i ka lā i kahi manawa ma mua o ka loaʻa ʻana o nā ʻili no ke kūʻai ʻana, hiki i nā mea pāʻani ke wehe iā lākou me ka manuahi. Hiki iā lākou ke hoʻihoʻi i kā lākou console i ka lā kūpono a mālama i nā ʻili i wehe ʻole ʻia. Ua laha kēia ʻano akamai ma waena o nā pūnaewele media, me nā mea pāʻani e hōʻike ana i kā lākou mau moʻolelo kūleʻa a ʻōlelo aku i nā poʻe ʻē aʻe ʻaʻole e hoʻopau i kā lākou kālā ma ke kūʻai ʻana i nā ʻili.

ʻOiai ua hāʻawi kēia hoʻohana i kahi hopena pōkole no nā mea pāʻani e ʻimi nei e kiʻi i nā ʻili kūʻokoʻa, he mea nui ia e hoʻomaopopo he workaround a ʻaʻole ia he hopena lōʻihi. E hoʻoponopono paha ʻo NetherRealm i kēia pilikia i nā mea hou a i ʻole nā ​​​​patch e hiki mai ana e hōʻoia ʻaʻole hiki i nā mea pāʻani ke kāpae i ka uku no ka ʻike i loko o ka pāʻani.

I ka hopena, ʻo ka loaʻa ʻana o kēia lā hoʻololi hoʻohana ma Mortal Kombat 1 ua hāʻawi i nā mea pāʻani i kahi ala e wehe ai i nā ʻili premium me ka ʻole e hoʻolilo i ke kālā. ʻOiai he mea hoihoi kēia no ka poʻe pāʻani, he mea nui e hoʻomanaʻo ʻaʻole kēia he hopena mau loa a hiki ke hoʻopaʻa ʻia i ka wā e hiki mai ana. Pono nā mea pāʻani e hauʻoli i kēia manawa i ka wā e mau ana a e makaʻala i nā mea hou mai NetherRealm.

FAQs

1. Pehea e hoʻohana ai ka hoʻololi lā?

No ka hoʻohana ʻana i ka hoʻololi ʻana i ka lā, hoʻololi nā mea pāʻani i ka lā ma kā lākou console i kahi manawa ma mua o ka loaʻa ʻana o nā ʻili no ke kūʻai. ʻAe kēia iā lākou e wehe i nā ʻili me ka ʻole e hoʻolilo i ke kālā. Hiki iā lākou ke hoʻihoʻi i kā lākou console i ka lā kūpono a mālama i nā ʻili i wehe ʻole ʻia.

2. Ke hoʻohana nei ka lā hoʻololi i ka hopena mau?

ʻAʻole, ʻaʻole he hopena mau ka hoʻohana ʻana i ka lā hoʻololi. Malia paha e hoʻoponopono ʻo NetherRealm i kēia pilikia i nā mea hou a i ʻole nā ​​​​patch e hiki mai ana e hōʻoia ʻaʻole hiki i nā mea pāʻani ke kāpae i ka uku no ka ʻike i loko o ka pāʻani.

3. Hiki ke ho'ohana 'ia ka ho'ololi lā ma nā paepae a pau?

ʻOiai ua ʻike mua ʻia ka hana ma PlayStation 5, ua hōʻike ʻia hoʻi e hana ma ka Nintendo Switch. Pono nā mea pāʻani ma nā kahua ʻē aʻe e makaʻala a hana i kā lākou noiʻi ponoʻī ma mua o ka hoʻāʻo ʻana e hoʻohana i kēia hana.