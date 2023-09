ʻO Mortal Kombat 1: He wā hou o ka hakakā

By

ʻO Mortal Kombat 1, i hoʻomohala ʻia e NetherRealm Studios, ʻo ia ka mea i manaʻo nui ʻia e hoʻi mai i ka franchise pāʻani hakakā. Ke manaʻo nei kēia ʻāpana hou e lawe mai i kahi ʻike hou a hoihoi i nā mea pāʻani, me ke ao holoʻokoʻa.

Aia ma ka puʻuwai o Mortal Kombat 1 kahi moʻolelo epic i hoʻonohonoho ʻia e ke Akua ahi ʻo Liu Kang. Me kona mana hou, ua hoʻoholo ʻo Kang e hana hou i ka honua Mortal Kombat a hana i kahi au hou o ka lanakila. E loaʻa i nā mea pāʻani ka manawa kūpono e komo pū me kēia pūʻulu pāʻani hakakā i ke ʻano hou.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o Mortal Kombat 1 ka ʻōnaehana hakakā hou. Ua hana ʻo NetherRealm Studios e hoʻomaikaʻi i ka mechanics gameplay, e hāʻawi ana i nā mea pāʻani i kahi ʻike hakakā ʻoi aku ka ikaika a me ka wai. ʻAe kēia i ka hoʻolālā hohonu a me nā kaua hauʻoli, ʻoiai nā mea pāʻani e hoʻokele i ka honua ikaika o Mortal Kombat.

Ma waho aʻe o ka ʻōnaehana hakakā hou, hoʻolauna ʻo Mortal Kombat 1 i nā ʻano pāʻani hou e mālama i nā mea pāʻani. Inā ʻoe e ʻimi nei e hoʻāʻo i kāu mau mākau e kūʻē i nā hoa paio AI a i ʻole e hoʻokūkū i nā hoaaloha ma ka lehulehu a i ʻole pūnaewele pūnaewele, aia kahi ʻano e kūpono i nā makemake o kēlā me kēia mea pāʻani.

ʻOiaʻiʻo, ʻaʻole hiki i kekahi ke kamaʻilio e pili ana i ka Mortal Kombat me ka ʻole o ka haʻi ʻana i nā Fatalities. Ua lilo kēia mau hana hoʻopau ʻino i mea nui o ka franchise, a ua hoʻāla hou ʻo Mortal Kombat 1 i ka pā. E hoʻomākaukau no ka ʻāʻī ʻana a me ke kuamoʻo-tingling Fatalities e haʻalele i kou mau hoa paio e hoʻopau ʻia.

Hoʻokuʻu ʻia ka Mortal Kombat 1 no Kepakemapa 14, a e loaʻa iā ia ma PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch, a me PC. E mākaukau e komo i loko o ke kahua pāʻani a ʻike i ka ulu hou ʻana o Mortal Kombat.

Nā wehewehena:

- Nā mea make: Hoʻopau i ka neʻe ʻana i ka franchise Mortal Kombat e hiki ai i nā mea pāʻani ke lanakila hoʻomāinoino i ko lākou mau hoa paio ma nā ala kūʻokoʻa a weliweli.

Sources:

- ʻO NetherRealm Studios