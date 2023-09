ʻO kahi kiʻi leaked o Ermac ma Mortal Kombat 1 Sparks kūkākūkā e pili ana i ka hoʻolālā ʻano

ʻO kahi kiʻi leaked o Ermac i ka pāʻani e hiki mai ana ʻo Mortal Kombat 1 ua hoʻonāukiuki i waena o nā mea pā, me ka nīnau ʻana i nā koho hoʻolālā ʻano. ʻOiai ke kali nei ka poʻe he nui i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka trailer hope loa, ua ʻike nā mea pā i kahi ʻano o nā kiʻi i ka pāʻani e hōʻike ana i nā kāmaʻa hāmama a i ʻole nā ​​wāwae wāwae. Ua ʻike ʻia ʻo Baraka, Katana, Li Mei, a me Nitara me ko lākou manamana wāwae.

ʻO ke kiʻi leaked o Ermac e hōʻike ana i ka fighter telekinetic i kona ʻano piha, e hōʻike ana i ka nui o kona helehelena ma mua o ka mea i hōʻike mua ʻia. ʻOiai ua ʻae ka poʻe pā i kona ʻaʻahu, ua hōʻike kekahi poʻe i ka hopohopo e pili ana i kona ʻili wīwī, like me ka mummy. Loaʻa ka manaʻolana e loaʻa nā lole a i ʻole nā ​​​​mea hana e uhi iā ia.

ʻO kahi nīnau pinepine i waena o nā mea pā ke kumu i hōʻike ʻia ai ka nui o nā mea i loko o Mortal Kombat 1 i ko lākou manamana wāwae. Ua ʻōlelo ʻakaʻaka kekahi poʻe haʻi ʻōlelo ma ka pāhana kaiapili e loaʻa paha i kekahi ma NetherRealm kahi fetish wāwae. Manaʻo ka poʻe ʻē aʻe inā he manaʻo hohonu ma hope o ka ʻike ʻana i nā wāwae wāwae, e like me ka ʻōlelo ʻana i ka hoihoi o Liu Kang i ka ʻoihana kaua.

He mea pono ke hoʻomaopopo ʻia ʻo Street Fighter 6 kekahi i kū i ka hoʻohewa ʻia no kāna kiʻi ʻana i nā wāwae, e alakaʻi ana i kekahi e noʻonoʻo he ʻano ākea paha ia i loko o nā pāʻani hakakā. Ke kali nui nei ka poʻe pā i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o Mortal Kombat 1, e ʻike ʻia inā e hoʻololi ʻia nā hoʻolālā ʻano a i ʻole e hoʻopuka ʻia nā kuhi wāwae wāwae.

Sources:

– Brianna Reeves. "Mortal Kombat 1: Hōʻike ke kiʻi leaked i ke ʻano piha o Ermac." Dexerto. (2023-09-11).