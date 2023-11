Hōʻike ʻo San Jose i kāna puke ponoʻī o ka Monopoly

Hoʻonohonoho ʻia ke kūlanakauhale ʻo San Jose e hele i kahi huakaʻi nostalgic ma ke ala hoʻomanaʻo me ka hoʻomaka ʻana o kāna paʻi ponoʻī o ka pāʻani papa kaulana ʻo Monopoly. Hoʻololi kēia paʻi maʻamau i nā wahi kuʻuna ma ka papa me nā pae ʻāina kūloko, e ʻae ana i nā poʻe noho a me nā malihini e ʻimi i ke kūlanakauhale ma kahi ala hou.

ʻO kekahi o nā hōʻailona hōʻailona ma San Jose, ʻo ka Winchester Mystery House, ke kū nei i ke kahua waena e like me ke kūlana Boardwalk i makemake ʻia. Ua hōʻike ʻo Mekia o ke kūlanakauhale, ʻo Matt Mahan, i kona hauʻoli e pili ana i ka paʻi pilikino, me ka ʻōlelo ʻana he manawa kūpono loa ia e hoʻolauleʻa ai i ka mōʻaukala waiwai a me nā hoʻokō o San Jose.

Ma kēia mana kūʻokoʻa, lilo ʻo Original Joe i kahi Pāka hou, aʻo ka VTA ke pani i nā wahi kaʻaahi. Ua hauʻoli ka ʻoihana transit kūloko i kēia hōʻike a ua ʻōwili pū i kahi kaʻa holoʻokoʻa e hoʻolaha i ka pāʻani.

ʻO Peters' Bakery, kaulana no kāna keke ʻalemona kuni ʻono, he ʻoihana ʻē aʻe i hōʻike ʻia ma ka papa pāʻani. ʻO ke koi no nā pāʻani maʻamau ua nui loa, me ka nui o nā kauoha mua e kūʻai aku ana i ka manawa. Ua hōʻike ʻo Hilda Ramirez, he kamaʻāina o San Jose, i kona aloha i ka manaʻo a ua kūʻai haʻaheo ʻo ia i ʻelima mau pāʻani, me ka noʻonoʻo ʻana iā lākou ka makana Kalikimaka maikaʻi loa ma Bay Area.

ʻO ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka paʻi ʻo San Jose ua hoʻokipa i nā malihini mai kahi mamao a ākea, me kahi pūʻulu o nā hoaaloha i kaʻa holo loa mai Linekona, ma waho o Sacramento, e hoʻopaʻa lima i kekahi. Me ka hoʻokomo ʻana i nā pae ʻāina maʻamau e hoʻāla ai i ka haʻaheo, ua hōʻike kēia poʻe i ko lākou hauʻoli a hauʻoli.

ʻO Top Trumps USA, ka hui ma hope o ka hoʻokumu ʻana i kēia mau paʻi pilikino, ua hoʻokuʻu mua i nā mana kūlanakauhale e like me Napa Valley. Eia naʻe, hōʻailona ʻo San Jose i ke kūlanakauhale nui ʻo Bay Area e loaʻa i kēia mālama kūikawā. Ua haʻi ʻo Aaron Green, e pani ana iā Top Trumps USA, i nā pilikia o ka hoʻoholo ʻana i nā wahi e hōʻike ʻia ma ka papa, no ka mea he ʻokoʻa nā manaʻo o kēlā me kēia. Eia nō naʻe, ʻo ka pahuhopu ke hoʻomau i ka make ʻole o nā ʻāina koʻikoʻi o ke kūlanakauhale a me nā ʻoihana, e hōʻoia ana e hiki i nā hanauna e hiki mai ana ke hauʻoli i ka pāʻani a aʻo e pili ana i ka moʻolelo kūʻokoʻa o San Jose.

Aia i loko o ka San Jose edition of Monopoly kekahi mau ʻāina ʻē aʻe e like me ka Tech Interactive a me ka Children's Discovery Museum. ʻO kēia mau mea hoʻohui e hoʻonui i ka hōʻike ʻana i ka moʻomeheu ikaika a me nā mea hoihoi o San Jose.

E lilo kēia paʻi pilikino o Monopoly i mea hōʻike i ka nui o San Jose a me kona kūlana ʻo ia kekahi o nā wahi maikaʻi loa e noho ai ma ka ʻāina.