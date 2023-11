Jessica Gagen: Mai Miss ʻEnelani a Space Explorer

ʻO Jessica Gagen, he mea lanakila ma mua o Miss England, aia ma kahi misionari e wāwahi i nā pale a hoʻokō i kāna moeʻuhane e lilo i astronaut. Me ke kēkelē i ka ʻenekinia aerospace mai ke Kulanui o Liverpool, ua kau ʻo Jessica i kāna mau manaʻo e lilo i mōʻī wahine nani mua ma ka lewa. I kēia mau lā, ua hana ʻo ia i kahi hana koʻikoʻi e pili ana i kāna moeʻuhane ma o ka loaʻa ʻana o ka manawa e 'lele' i kahi mokulele mokulele Boeing Starliner ma Kennedy Space Center ma Orlando, USA.

I kona kipa ʻana i ʻAmelika Hui Pū ʻIa, ʻaʻole wale ʻo Jessica i loaʻa i ka manawa e lele ai i ka simulator Starliner akā ua hele pū ma hope o nā hiʻohiʻona me nā limahana Boeing e hana nei i ka hoʻolālā ʻana a me ke kūkulu ʻana i kahi mokulele mokulele. Hoʻokomo ʻia ʻo ia i loko o ka honua o ka mākaʻikaʻi ākea, loaʻa ka ʻike waiwai i ka hana e hana ʻia nei ma ke kula.

Ma kahi o kona manawa ma Boeing, ua hāʻawi ʻia ʻo Jessica i kahi mākaʻikaʻi VIP o ka Kennedy Space Center a loaʻa iā ia ka manawa kūpono e nānā i ʻelua hoʻokuʻu rocket mai Florida's Space Coast. He huakaʻi moeʻuhane ia i ʻoi aku ma mua o kona mau manaʻo.

Ma ke ʻano he kamaʻilio koʻikoʻi ma ka Ascend conference ma Las Vegas, i hoʻonohonoho ʻia e ka International Space Station, ua haʻi ʻo Jessica i kona makemake no ka hoʻolaha ʻana i nā wahine a me nā keiki ma nā kumuhana STEM. ʻO kāna pahuhopu ka paipai ʻana i nā kaikamahine hou aʻe e ʻimi i nā ʻoihana i ka ʻenekinia a me ka uhaki i nā stereotypes e pili ana i ka ʻoihana.

Mai ka lanakila ʻana i ka inoa Miss England, ua lilo ʻo Jessica i kumu hoʻohālike no ka poʻe ʻepekema makemake a me nā ʻenekinia. Manaʻo ʻo ia e hoʻohana i kāna kahua no ka hoʻonaʻauao ʻana i ka hanauna hou e pili ana i nā manawa like ʻole i nā kahua STEM a me nā mākaukau e hiki ke hāʻawi ʻia e ka ʻenekinia. ʻO ka nani o Jessica me kahi papahana kumu, i kapa ʻia ʻo The STEM Project, e kālele ana i ka hoʻoulu ʻana i nā noʻonoʻo ʻōpio a me ka hōʻike ʻana i ka hiki o nā ʻano ʻenehana like ʻole.

Ke nānā nei i ka wā e hiki mai ana, loaʻa iā Jessica nā manaʻo o ka hōʻike ʻana i nā palapala palapala TV hoʻonaʻauao a me ka ʻimi ʻana i nā ʻenehana hou. A inā hāʻawi ʻia ka manawa, e ʻae ʻo ia i ka manawa e huakaʻi i ka lewa.

Ua hoʻopau mua ka mokulele Starliner ʻo Boeing i ʻelua mau huakaʻi hoʻāʻo ʻole, me ka lua i hiki i ka International Space Station. Ke hoʻomau nei ʻo Jessica i kāna mau moeʻuhane, a e hoʻokūkū ana ʻo ia i ka 71st Miss World pageant ma Mumbai, India, i Malaki.

Nīnau: He aha ka moeʻuhane a Jessica Gagen?

A: ʻO ka moeʻuhane a Jessica Gagen ʻo ia ka lilo ʻana i mea hoʻokalakupua a lilo i mōʻī wahine nani mua ma ka lewa.

Nīnau: He aha ke kumu hoʻonaʻauao o Jessica?

A: Loaʻa iā Jessica Gagen ke kēkelē ma ka ʻenehana aerospace mai ke Kulanui o Liverpool.

Nīnau: He aha ka nani o Jessica me kahi papahana kumu?

A: Ua kapa ʻia ka nani o Jessica me kahi papahana ʻo The STEM Project, kahi manaʻo e hoʻonaʻauao i ka hanauna hou e pili ana i nā ʻano ʻenekinia like ʻole a me nā manawa i loaʻa i nā kahua STEM.

Nīnau: Ua komo anei ʻo Jessica i nā hana pili i ka lewa?

A: ʻAe, ua loaʻa iā Jessica ka manawa e lele ai i kahi simulator mokulele Boeing Starliner a kipa aku i ka Kennedy Space Center, kahi āna i ʻike ai i ʻelua hoʻokuʻu pōhaku.

Sources:

Swns.com