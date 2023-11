ʻO ke ʻano pāʻani hou a me nā mea hou e hiki mai ana e kūʻē i ka ʻino

Ua hoʻolaha ʻo Publisher Hooded Horse e haʻalele ana ka pāʻani kaulana e kūʻē i ka Storm i ke komo mua ʻana i ka mahina aʻe me kahi hoʻolaha 1.0 i manaʻo nui ʻia. E hoʻolauna kēia mea hou i kahi ʻano pāʻani hou i kapa ʻia ʻo Queen's Hand, kahi i hoʻolālā ʻia e hoʻokūkū i nā mea pāʻani ʻike me nā lula kūʻokoʻa a me nā uku.

E kūʻē i ka Storm, i wehewehe ʻia he "mea hana hale kūlanakauhale ʻeleʻele," hoʻokomo i nā mea pāʻani i kahi honua post-apocalyptic kahi e kūkulu hou ai lākou i ka moʻomeheu i mua o ka ua pōʻino. Ma ke ʻano he Hope mōʻīwahine, alakaʻi nā mea pāʻani i nā pūʻulu ola like ʻole me nā kānaka, nā beavers, nā moʻo, nā alopeke, a me nā harpies. Pono lākou e hoʻihoʻi i ka wao nahele a mālama i kahi wā e hiki mai ana no ke kanaka.

ʻO kekahi o nā mea hoihoi loa o ka mea hou e hiki mai ana, ʻo ia ka hoʻohui ʻana o Queen's Hand. Hāʻawi kēia ʻano pāʻani i nā mea pāʻani me ka paʻakikī hope loa o ka hoʻoponopono hou ʻana i ka Adamantine Seal i loko o hoʻokahi Cycle. Ma ke ʻano he paʻakikī paʻakikī loa i ka pāʻani, e hoʻokau ʻo Queen's Hand i nā mea pāʻani akamai loa i ko lākou palena.

I kona wā komo mua, ua hoʻomohala nui ʻia ʻo Against the Storm, me ka hoʻonui maʻamau i kēlā me kēia pule ʻelua. Ua lawe mai kēia mau mea hou i nā ʻano hoʻololi nui a liʻiliʻi i ka pāʻani, me ka hoʻohui ʻana o nā ʻano hou e like me ka poʻe Fox a me nā mea hoʻonui i nā mīkini endgame. Ua ʻōlelo ʻo Hooded Horse e hoʻomau ʻia kēia cadence a hiki i ka hoʻokuʻu piha ʻana o ka pāʻani.

Me kāna pāʻani pāʻani a me kāna moʻolelo hoihoi, Against the Storm ua loaʻa i kahi fanbase hoʻolaʻa. Ma Steam, ua loaʻa i ka pāʻani kahi loiloi loiloi mea hoʻohana maikaʻi loa o 95% mai kahi kokoke i nā loiloi 14,500. Ua hoʻomaikaʻi ka poʻe pāʻani i kāna mau mīkini hoʻomohala honua a me ka pāʻani paʻakikī.

Hiki i nā Fans o Against the Storm ke nānā i mua i ka hoʻokuʻu kūhelu o ka pāʻani ma Dekemaba 8. Ma waho aʻe o ka loaʻa ʻana ma ka hale kūʻai Microsoft, e hui pū ka pāʻani i ka waihona PC Game Pass, mahalo i kahi hui hou me Microsoft. Na kēia hui pū ʻana e lawe i ka pāʻani i kahi lehulehu ākea a hāʻawi i nā mea kākau inoa Game Pass me kahi ʻike hou a hoihoi.

Inā he mea pāʻani maʻa ʻoe a he mea hou paha i ke ʻano, ʻo Against the Storm ka mea hou e hiki mai ana e hoʻohiki e hāʻawi i kahi ʻike pāʻani poina ʻole. E hoʻomākaukau e kū i nā paʻakikī o kahi honua i luku ʻia a kūkulu hou i ka moʻomeheu kūʻē i nā pilikia āpau.

1. He aha ke kūʻē i ka ʻino?

ʻO Against the Storm kahi pāʻani kūkulu kūlanakauhale pōʻeleʻele kahi e kūkulu hou ai nā mea pāʻani i ka moʻomeheu i loko o kahi honua post-apocalyptic i hoʻopilikia ʻia e ka ua mau.

2. I ka manawa hea e haʻalele koke ai ʻo Against the Storm?

Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Against the Storm e haʻalele i ke komo mua a hoʻokuʻu i kāna 1.0 update ma Dekemaba 8.

3. He aha ke ʻano pāʻani hou i kapa ʻia?

Ua kapa ʻia ke ʻano pāʻani hou ʻo Queen's Hand a ua hana kūikawā ʻia e hoʻokūkū i nā mea pāʻani akamai me nā lula kūʻokoʻa a me nā uku.

4. He aha nā kahua e loaʻa ai ma Against the Storm?

E kūʻē i ka Storm e loaʻa ma ka hale kūʻai Microsoft a e hoʻokomo pū ʻia i ka waihona PC Game Pass.

5. He aha nā mea hou i hana ʻia i ka wā e komo mua ai?

I ka wā mua, ua loaʻa iā Against the Storm nā mea hoʻonui maʻamau, me ka hoʻohui ʻana o nā ʻano hou a me nā hoʻomaikaʻi ʻana i nā mechanics endgame.

