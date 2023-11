Hoʻoweliweli nā limahana OpenAI e haʻalele, e koi ana i ka haʻalele ʻana o ka Papa e hui pū me Ex-CEO Altman ma Microsoft

Ma kahi kahaha o nā hanana, kahi leka mai kahi o 500 mau limahana ma OpenAI ke kumu i ka haunaele i loko o ka hui. ʻO ka leka, i ʻike ʻia e nā mea hoʻolaha like ʻole me Reuters, e hōʻike ana ua mākaukau nā limahana e haʻalele inā ʻaʻole haʻalele ka papa o OpenAI. ʻO kā lākou kumu? Manaʻo lākou ua nele ka papa i ka mākaukau kūpono, ka hoʻoponopono, a me ka mālama ʻana i ka misionari a me nā limahana o ka hui.

Hiki mai kēia hoʻoweliweli ma hope koke iho o ka hoʻolaha ʻana o Microsoft i ka hoʻolimalima ʻana iā OpenAI CEO Sam Altman, a me kekahi mea kālai'āina mai ka hui, ma ke ʻano o ka lulu hui. Ua hoʻopūhoihoi ka nūhou i ke kaiāulu akamai a hoʻoulu i nā nīnau e pili ana i ka wā e hiki mai ana o OpenAI.

ʻOiai ka puka ʻana o nā limahana, hoʻomau ʻo Microsoft i kāna hui pū me OpenAI. Ua hōʻike ʻo Microsoft Chairman a me CEO ʻo Satya Nadella i kona hauʻoli e pili ana i ka hui pū ʻana a ʻōlelo ʻo ia e kakali ana ʻo ia e hana pū me ka luna hoʻokele hou o OpenAI, ke alakaʻi mua o Twitch ʻo Emmett Shear.

Ua loaʻa iā OpenAI, i ʻike ʻia no kāna ʻenehana AI generative i hana i nā kikokikona like me ke kanaka, nā kiʻi, nā wikiō, a me nā mele, ua loaʻa i nā piliona kālā mai Microsoft. Ua hana koʻikoʻi ka ʻenehana pilikua i ke kākoʻo ʻana i nā ʻōnaehana AI o OpenAI ma o ka hāʻawi ʻana i ka mana helu pono.

ʻOiai ʻaʻole maopopo nā kumu kūpono ma hope o ka haʻalele ʻana o Altman mai OpenAI, ua ʻōlelo ka hui "ʻaʻole pololei ʻo ia i kāna kamaʻilio ʻana" me ka papa, e alakaʻi ana i ka nalowale o ka hilinaʻi i kāna mau alakaʻi alakaʻi. ʻO Altman, ka mea i kūkākūkā ikaika i nā pilikia a me nā hoʻoponopono o AI i kāna huakaʻi honua ma mua o kēia makahiki, ua hōʻike ʻo ia i kona aloha iā OpenAI ma ka media media ma hope o kona haʻalele ʻana.

I ka pane ʻana i nā hanana i hala iho nei, ua hoʻohiki ʻo Shear, ka Luna Nui o OpenAI, e noiʻi i ka wehe ʻana o Altman a hoʻolālā e hoʻolimalima i kahi mea noiʻi kūʻokoʻa e nānā i ke kūlana. Manaʻo ʻo Shear e kūkulu hou i ka hilinaʻi i loko o ka hui a hana i nā loli kūpono i ka hui hoʻokele a me ke alakaʻi.

Ke kū nei ʻo OpenAI i kēia mau pilikia kūloko, ʻaʻole maopopo ka wā e hiki mai ana o ka ʻoihana. Eia naʻe, ʻo ka hui pū ʻana me Microsoft a me ke koho ʻana i kahi Luna Nui hou e hāʻawi i nā manawa kūpono no ka ulu ʻana a me ka hoʻomohala ʻana i ke kahua o ka naʻauao artificial.

NPP

1. He aha ka OpenAI?

ʻO OpenAI kahi hui i ʻike ʻia no kāna holomua ʻana i ka naʻauao artificial a me ka ʻenehana AI generative.

2. No ke aha e hoʻoweliweli ai nā limahana OpenAI e haʻalele?

Ke kāhea nei nā limahana i ka haʻalele ʻana o ka papa OpenAI, me ka ʻōlelo ʻana ua nele lākou i ka mākaukau, hoʻoholo, a mālama i ka misionari a me nā limahana o ka hui.

3. Na wai i hoʻolimalima iā Microsoft mai OpenAI?

Ua hoʻolimalima ʻo Microsoft i ka CEO OpenAI mua ʻo Sam Altman a me kekahi mea hana hale mai ka hui.

4. He aha ke kūlana o Microsoft ma ke kūlana?

Ke kūpaʻa nei ʻo Microsoft i kāna hui pū ʻana me OpenAI a hauʻoli ʻo ia i ka hui pū ʻana.

5. ʻO wai ka Luna Nui hou o OpenAI?

Ua koho ʻia ʻo Emmett Shear alakaʻi ma mua o Twitch i Luna Nui hou o OpenAI.