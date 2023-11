ʻO ke kuleana koʻikoʻi o Microsoft i ka holomua o OpenAI

By

Ua hoʻokūpaʻa ʻo CEO o Microsoft, ʻo Satya Nadella, i ke kuleana koʻikoʻi o kāna ʻoihana i ka kūleʻa o OpenAI, e hōʻike ana ʻaʻole "ʻaʻohe OpenAI" me ka ʻole o Microsoft. Ua hōʻike ʻo Nadella ʻaʻole i kūkākūkā ʻia ʻo Microsoft, ʻo ia ka mea hoʻopukapuka nui loa o OpenAI e pili ana i ka haʻalele ʻana iā Sam Altman, ka Luna Nui o OpenAI.

Ua hoʻomaopopo ʻo Nadella e hele ana ma mua o ka hoʻopukapuka kālā a me ke kapikala, e ʻōlelo ana aia kahi pilina hohonu ma waena o Microsoft a me OpenAI. Ua hoʻopuka ʻo ia i ka nīnau no ke kumu i koho ai ʻo Altman iā Microsoft i ʻelua mau manawa ma mua, e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka hāʻawi ʻana o Microsoft i ka misionari OpenAI.

I ka neʻe ʻana e hoʻoikaika hou i kā lākou hui, ua hoʻolaha ʻo Microsoft i ka hoʻolimalima ʻana iā Altman lāua ʻo Greg Brockman, ka pelekikena mua o OpenAI, e alakaʻi i kahi hui AI hou i loko o Microsoft. Ua wehewehe ʻo Nadella ʻaʻole pili pololei ʻo Microsoft me ka papa waiwai ʻole o OpenAI, nāna e mālama i ka ʻoihana ʻoihana i alakaʻi ʻia e Altman. Akā naʻe, ua hōʻike ʻo ia i kona manaʻoʻiʻo e pili ana i ka lilo ʻana i hoa pili i ke kūkākūkā ʻana i nā hoʻoholo koʻikoʻi.

ʻOiai ke loaʻa nei ʻo OpenAI i kahi pilikia e pili ana i kāna mau limahana a me kāna alakaʻi, ua hoʻomālamalama nā ʻōlelo a Nadella i ka pono o ka hoʻololi ʻana i ke aupuni o OpenAI. Ke piʻi aʻe nei nā ʻāʻī a kipi nā limahana i ka wehe ʻana o Altman, ke hoʻomau nei ke kaomi ma ka papa OpenAI ʻehā kanaka e haʻalele i lalo. Ua ʻōlelo ʻo Nadella i ka pono o kahi kūkākūkā me ka papa o OpenAI e hoʻoponopono ai i kēia mau pilikia hoʻomalu.

Ma ka hope loa, ua ʻōlelo ʻo Nadella ua wehe ʻo Microsoft i nā limahana OpenAI o kēia manawa e noho nei i kā lākou kuleana a i ʻole ka hoʻololi ʻana iā Microsoft. Ua ʻōlelo pū ʻo ia ʻaʻole pono e hui pū ʻo Altman iā Microsoft, akā ua hōʻoiaʻiʻo ʻo ia e pili ana i kona kūlana, e hana pū ana ʻo Altman me Microsoft.

I ka hopena, he mea koʻikoʻi ke komo ʻana o Microsoft i ka kūleʻa o OpenAI, a ʻo ka huli hou ʻana o nā hanana i hōʻike i ka pono o ka hoʻololi ʻana i ka hoʻokele aupuni a me nā kaʻina hoʻoholo i loko o ka hui.

1. Pehea ka pili ʻana o Microsoft me OpenAI?

ʻO Microsoft ka mea hoʻopukapuka nui loa o OpenAI a mālama i kahi pilina hohonu me ka hui. Ua hāʻawi lākou i nā haʻawina kālā koʻikoʻi a ke hana pū nei lākou i ka misionari a OpenAI.

2. He aha ka hana a Sam Altman ma OpenAI?

ʻO Sam Altman ka Luna Nui o OpenAI a hiki i kona hoʻokuʻu ʻia ʻana. He kuleana koʻikoʻi ʻo ia i ke alakaʻi ʻana i ka hui a he mea nui i ka hoʻomohala ʻana.

3. No ke aha e kāhea aku ai nā limahana OpenAI i ka haʻalele ʻana o ka papa?

Ke koi nei nā limahana OpenAI i ka papa e haʻalele ma muli o ko lākou hauʻoli ʻole i ka hoʻoholo e wehe iā Sam Altman ma ke ʻano he Luna Nui. Manaʻo lākou e hoʻihoʻi hou ka papa iā Altman a hoʻoponopono i nā pilikia hoʻomalu i loko o ka hui.

4. Pehea ka manaʻo o Microsoft e kākoʻo iā OpenAI i ka wā e hiki mai ana?

Ua kūpaʻa ʻo Microsoft i ke kākoʻo ʻana i ka holomua o OpenAI a me ka hoʻomau o nā hana. Ua hoʻolimalima lākou iā Altman lāua ʻo Greg Brockman e alakaʻi i kahi hui AI i loko o Microsoft, e hoʻoikaika ana i ka pilina ma waena o nā hui ʻelua.