Ua haʻi ʻo Microsoft CEO Satya Nadella i ka haʻalele ʻana o Sam Altman mai OpenAI

Ma kahi ninaninau hou me Jon Fortt o CNBC, ua kūkākūkā ʻo Microsoft CEO Satya Nadella i ka haʻalele ʻana o Sam Altman mai OpenAI a me ka hiki ke hui pū me Microsoft. Ua hoʻomālamalama ke kamaʻilio ʻana i ka hopena o ka haʻalele ʻana o Altman a me nā manawa kūpono e hana ai no OpenAI a me Microsoft.

ʻO Altman, ka mea i lawelawe ma ke ʻano he Luna Nui o OpenAI mai 2019, ua hoʻolaha hou i kāna hoʻoholo e haʻalele i ke kūlana. Hele mai kēia haʻalele i kahi manawa koʻikoʻi no OpenAI, ʻoiai ke hoʻomau nei ka ʻoihana i nā holomua holomua i ka naʻauao artificial (AI) a me ke aʻo hohonu.

I ka wā o ka ninaninau, ua ʻae ʻo Nadella i nā haʻawina nui a Altman iā OpenAI a hōʻike i kona mahalo i ke alakaʻi ʻana o Altman. Ua hana koʻikoʻi ko Altman akamai a me ka hihiʻo i ka hoʻokumu ʻana iā OpenAI ma ke ʻano he hui alakaʻi ma ka domain AI.

Me ka hui pū ʻana o Altman iā Microsoft, ua hoʻoikaika ʻo Nadella i ka launa pū ʻana ma waena o nā hui ʻelua. Aia ʻo Microsoft ma mua o ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana o AI, a hiki i ka ʻike o Altman ke hoʻonui i kā lākou holomua ma kēia kahua. Hiki i ka hui ke alakaʻi i nā hoʻonā AI hou e pono ai nā ʻoihana a me ke kaiāulu holoʻokoʻa.

NPP:

1. He aha ka hana a Sam Altman i lawelawe ai ma OpenAI?

Ua lawelawe ʻo Sam Altman ma ke ʻano he Luna Nui o OpenAI mai 2019.

2. No ke aha i haʻalele ai ʻo Sam Altman i kona kūlana ma OpenAI?

Ua hoʻoholo ʻo Sam Altman e haʻalele i kāna kūlana ma OpenAI.

3. He aha ka hopena o ka haʻalele ʻana o Altman ma OpenAI a me Microsoft?

Hiki i ka haʻalele ʻana o Altman ke hana i nā manawa kūpono no ka hui pū ʻana ma waena o OpenAI a me Microsoft, e alakaʻi ana i nā hoʻonā AI hou.

4. He aha ke komo ʻana o Microsoft i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana o AI?

Ua komo ikaika ʻo Microsoft i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana o AI, e hāʻawi ana i nā holomua ma ke kula.