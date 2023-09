Hoʻolaha ʻo Microsoft i ka Xbox Digital Broadcast no Tokyo Game Show

Ua hōʻike ʻo Microsoft e hoʻokipa ʻo ia i kahi Xbox Digital Broadcast no ka Tokyo Game Show e hiki mai ana. ʻO ka hoʻolaha, i hoʻonohonoho ʻia no 2am PT / 5am ET / 10am UK / 6pm JST, e hāʻawi i nā mea hou i nā pāʻani mai Xbox a me Bethesda, hōʻike i nā pāʻani mai nā mea hana ma Iapana a me Asia, a hoʻolaha i nā pāʻani hou e hele mai ana i Game Pass.

Wahi a Jerret West, ka luna kūʻai nui o Xbox, e hōʻike ana ka hoʻolaha i nā hoʻonui holomua mai ka Xbox a me Bethesda Softworks. Hoʻohui ʻia, e hōʻike ana i kahi hōʻiliʻili o nā pāʻani mai nā mea hana i hoʻokumu ʻia ma Iapana a ma ʻAsia. Ua ʻōlelo pū ʻo West e pili ana ka pāʻani i nā pāʻani hoihoi hou e hui pū ana me Xbox Game Pass, e hoʻomau mau ana i kāna waihona me nā ʻike mai nā hui like ʻole ma Asia.

I ka wā o ka Final Fantasy 14 Fan Fest 2023, ua ʻike ʻia ka luna Xbox Phil Spencer ma ke kahua me ka luna o Square Enix ʻo Takashi Kiryu e hoʻolauleʻa ai i ka nūhou e hiki mai ana ʻo Final Fantasy 14 i nā consoles Xbox. Ua hōʻailona kēia i ka haʻalele ʻana o ka pāʻani ma mua o nā consoles PlayStation. Ma kahi ninaninau me IGN, ua ʻōlelo ʻo Spencer i ka hiki ke hoʻonui i nā pāʻani Square Enix i Xbox i ka wā e hiki mai ana, ʻoiai ʻaʻole i hōʻoia ʻia nā inoa kikoʻī e like me Final Fantasy 7 Remake a me Final Fantasy 16.

Ma nā nūhou ʻē aʻe, ua hoʻokuʻu hou ʻo Bethesda i ka pāʻani pāʻani pāʻani i manaʻo nui ʻia, ʻo Starfield, ka mea i hōʻiliʻili ma mua o ʻeono miliona mau mea pāʻani. ʻO kēia ka mea i hoʻomaka i ka pāʻani nui loa ma ka mōʻaukala o Bethesda, ʻoi aku ka nui o nā poʻo inoa e like me Fallout a me The Elder Scrolls.

Ke nānā nei i mua, aia ka Xbox Game Studios i kahi laina o nā pāʻani e hiki mai ana, me nā poʻo inoa e like me Perfect Dark mai The Initiative, Forza mai Turn 10, a me Fable mai Playground. Eia naʻe, ke hoʻomau nei ʻo Bethesda's ZeniMax Online Studios i ka hoʻomohala ʻana i ka The Elder Scrolls Online, a ke hana nei ʻo MachineGames i kahi pāʻani ʻaʻole inoa ʻo Indiana Jones, i manaʻo ʻia e hōʻike ʻia ma 2024.

ʻO ka holoʻokoʻa, hoʻohiki ka Xbox Digital Broadcast no Tokyo Game Show he hanana hoihoi no nā mea pā, me nā mea hou, nā hoʻolaha, a me nā hōʻikeʻike pāʻani mai Xbox a me Bethesda.

Sources:

– Uaea Xbox

- IGN