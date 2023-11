Ua lanakila ʻo Microsoft ma hope o OpenAI Shake-Up

Ma hope o ka wehe ʻia ʻana o ka CEO Sam Altman, ʻike ʻo OpenAI iā ia iho ma kahi alahaka, e waiho ana i ka wā e hiki mai ana o ka ʻoihana i maopopo ʻole. Me ka nui o nā limahana i manaʻo ʻia e hahai iā Altman iā Microsoft, ʻike ʻia nā manaʻo hoʻohiki mua a OpenAI. Hoʻohui ʻia, ʻo kahi kuʻikahi i manaʻo ʻia e ʻae ana i ka poʻe insiders e hoʻopukapuka kālā i ke kumukūʻai $86 biliona i kēia manawa ʻaʻole hiki ke hoʻokō.

Eia naʻe, ma waena o ka haunaele, aia kahi lanakila: Microsoft. Mai ka wā i haʻi ʻia ai ka nūhou, ua piʻi ka nui o ka mākeke o Microsoft e kahi $ 63 biliona. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ua hōʻea ke kumukūʻai o ka ʻoihana i ka manawa kiʻekiʻe o $378 no kēlā me kēia mahele i ka wā kalepa o ke awakea o ka Pōʻakahi. Inā mau ke kumukūʻai ma kēia pae i ka wā e pani ai ka mākeke, hiki i ka mākeke mākeke o Microsoft ke hōʻea i kahi $ 2.82 trillion.

ʻO kēia huli o nā hanana e hōʻailona ana i kahi lanakila nui no Microsoft a me kāna Luna Nui, ʻo Satya Nadella. ʻOiai ʻo ka hoʻokomo ʻana i $13 biliona ma OpenAI a me ka hoʻohui nui ʻana i kāna ʻenehana i nā huahana Microsoft, ua kū ʻo Nadella i ka nalowale loa mai ka haʻalele ʻana o Altman. ʻOiaʻiʻo, i ka wā i hoʻolaha ʻia ai ka hoʻolaha, ua loaʻa koke ka waihona o Microsoft i kahi hāʻule 2% koke. Eia naʻe, ʻo ka pane wikiwiki a Nadella i hōʻike i kona kūpaʻa a me ka noʻonoʻo hoʻolālā.

I ke aumoe i ka lā Sābati, ua hōʻike ʻo ia ua hoʻolimalima ʻo ia iā Altman a me ka Pelekikena OpenAI mua ʻo Greg Brockman e alakaʻi i kahi keʻena noiʻi AI hou i loko o Microsoft. Ua mahalo ʻia kēia neʻe i manaʻo ʻole ʻia, me nā mea loiloi e wehewehe ana he "World Series of Poker neʻe no nā makahiki." ʻO ka hopena, ua loaʻa iā Microsoft ʻelua mau mea koʻikoʻi mai OpenAI ma lalo o kona ʻēheu, ʻoiai ua koho ʻo OpenAI iā Emmett Shear, ka Luna Nui o Twitch, ma ke ʻano he Luna Nui.

ʻOiai he hopena maikaʻi ka piʻi ʻana o ka waiwai o Microsoft, aia nā pilikia i mua. ʻO ka hui i kēia manawa ke kuleana no ka hoʻokumu ʻana a me ke kālā i ka hui noiʻi AI hou i alakaʻi ʻia e Altman a me Brockman. Eia kekahi, aia ka hiki ke loaʻa i nā ʻaelike kūʻai nui e pono ai ʻo Microsoft e hoʻohanohano. Eia nō naʻe, ua hoʻonoho nā hana wiwo ʻole a me ka hoʻolālā a Microsoft i ka ʻoihana ma ke ʻano he kī nui ma hope o ka haunaele o OpenAI.

