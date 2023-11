Meizu 21: He kelepona hae me ka ʻenehana ʻokiʻoki

ʻO Meizu, kahi mea hana kelepona kaulana, ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻolauna i kāna kelepona poʻokela i manaʻo nui ʻia, ʻo Meizu 21, i kahi hanana nui i hoʻonohonoho ʻia no Nowemapa 30. Manaʻo ʻia kēia mea hou e hoʻololi i ka mākeke kelepona me kāna mau hiʻohiʻona kupaianaha a me nā holomua ʻenehana.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka Meizu 21 ʻo kāna hōʻike 6.55-inch Samsung OLED. Hāʻawi kēia pale i nā bezels 1.74mm symmetrical ma nā ʻaoʻao ʻehā, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i kahi ʻike ʻike hohonu. Eia hou, ua hoʻolauna ʻo Meizu i kahi ʻano like ʻole o ka Meizu 21 me kahi papa mua keʻokeʻo, e hoʻohui ana i kahi pā o ka nani i ka hāmeʻa.

Ma lalo o ka puʻupuʻu, hoʻohana ʻia ka Meizu 21 e ka chipset Snapdragon 8 Gen 3 maikaʻi loa. Mālama kēia mea hana i ka hana maʻemaʻe a hoʻonui i ka wikiwiki holoʻokoʻa a me ka pono o ke kelepona. Eia kekahi, ke hana nei ka Meizu 21 ma ka FlymeOS, kahi i hoʻokumu ʻia ma ka ʻōnaehana hana Android 14 hou loa.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona hoihoi loa o ka Meizu 21 series ʻo ia ka hoʻohui ʻana o FlymeAuto. Hoʻopiha kēia hiʻohiʻona i nā ʻano kaʻa o ka hui makua ʻo Meizu ʻo Geely, me nā brand kaulana ʻo Polestar, Lotus, a me Lynk & Co. Me FlymeAuto, hiki i nā mea hoʻohana Meizu 21 ke hoʻopili pono i kā lākou kelepona i kā lākou kaʻa a hauʻoli i kahi ʻike hoʻokele akamai a maʻalahi.

Eia kekahi, ua lawe ʻo Meizu i ka hauʻoli o ka mea kūʻai aku i kahi pae hou ma o ka hāʻawi ʻana i kahi palapala hōʻoia 36 mau mahina me kēlā me kēia kelepona Meizu 21. Hōʻike kēia i ka hoʻokō ʻana o ka ʻoihana i ka hāʻawi ʻana i nā mea pono a paʻa i kāna mea hoʻohana.

I ka hopena, hōʻike ka Meizu 21 i ka piko o ka hana hou a me ka ʻenehana i ka ʻoihana kelepona. Me kāna hōʻike kupanaha, chipset ikaika, a me nā hiʻohiʻona kupaianaha e like me FlymeAuto, ua hoʻonohonoho ʻia kēia kelepona hae e wow nā mea kūʻai aku a puni ka honua. E hoʻomau no ka hanana hoʻolaha kūhelu ma Nowemapa 30 e ʻike i ka wehe ʻana o kēia hāmeʻa kupaianaha.

1. He aha nā hiʻohiʻona nui o ka Meizu 21?

Hele mai ka Meizu 21 me kahi hōʻike 6.55-inch Samsung OLED, Snapdragon 8 Gen 3 chipset, a hana ma ka FlymeOS e pili ana i ka Android 14. Hāʻawi pū ia i nā bezels symmetrical ma nā ʻaoʻao ʻehā o ka pale a me kahi ʻano ʻano keʻokeʻo mua.

2. He aha ka FlymeAuto?

ʻO FlymeAuto kahi hiʻohiʻona i hoʻohui ʻia i loko o ka Meizu 21 e hiki ai i ka pilina paʻa ʻole me nā kaʻa ma lalo o ka hui makua o Meizu ʻo Geely, e like me Polestar, Lotus, a me Lynk & Co. Hoʻonui ia i ka ʻike hoʻokele ma ka hāʻawi ʻana i nā hiʻohiʻona akamai a maʻalahi.

3. Pehea ka lōʻihi o ka manawa hōʻoia no ka Meizu 21?

Hāʻawi ʻo Meizu i kahi palapala hōʻoia 36 mau mahina me kēlā me kēia kelepona Meizu 21, e hōʻike ana i ka hoʻokō o ka hui i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku a me ka lōʻihi o ka huahana.