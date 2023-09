E hoʻomākaukau no ka pele e hiki mai ana: Nīnauele me Scientist-in-Charge of California Volcano Observatory

Ma kahi ninaninau me Andy Calvert, ka mea ʻepekema-in-charge ma California Volcano Observatory, ua hōʻike ʻia ke koʻikoʻi o ka nānā ʻana a me ke aʻo ʻana i nā lua pele kūloko ma Kaleponi. Ua wehewehe ʻo Calvert, ʻoiai ʻaʻole noʻonoʻo ka poʻe Kaleponi i nā lua pele he pōʻino paha, aia lākou a hiki ke hū hou.

Hoʻomanaʻo ʻo Calvert i ka pele ʻana o ka mauna St. Helens i ka makahiki 1980, kahi mau haneli mau mile ka mamao ma Wakinekona. Ua hōʻea ka lehu mai ka pele i kona kūlanakauhale hānau ma Idaho, e waiho ana i kahi hopena mau loa iā ia. ʻO kēia hanana ka mea i hoʻāla ai i kona hoihoi a ua alakaʻi iā ia e aʻo i nā lua pele.

I ka nīnau ʻia ʻana e pili ana i ka nui o ka lua pele ma Kaleponi, manaʻo ʻo Calvert e ʻoi aku ka nui ma mua o ka pōʻino i hana ʻia e ka pele ʻana o ka mauna St. Helens, i ʻoi aku ma mua o $1 biliona. Ua wehewehe ʻo ia ʻoiai aia ka hapa nui o nā lua pele mai nā kikowaena civilization nui, kokoke pinepine lākou i nā ala ala a me nā kūlanakauhale. ʻO ka hopena o ka pele e hiki ke ʻino a lōʻihi, e koi ana i nā hoʻoikaika mau e hoʻoponopono i nā mea i hana ʻia.

Ke hoʻomau nei ʻo Calvert i ka wehewehe ʻana i nā wahi wela no ka hana lua pele ma Kaleponi, me Mount Shasta, Lassen Peak, Medicine Lake Volcano, Clear Lake, Long Valley caldera, Mammoth Mountain, Mono Lake, Coso Volcanic Field, a me Salton Buttes. ʻO kēia nā wahi i nānā nui ʻia e ka poʻe ʻepekema.

Ma ke ʻano o ka pinepine, wehewehe ʻo Calvert ʻaʻole ma ka papa hana maʻamau nā pele ma Kaleponi. Eia nō naʻe, aia ma kahi o 10 mau pele koʻikoʻi i loko o nā makahiki he tausani i hala, e hōʻike ana he pele i kēlā me kēia 100 makahiki ma ka awelika.

I ka nīnau ʻia ʻana e pili ana i kahi o ka pele e hiki mai ana, ua ʻōlelo ʻo Calvert i ʻelua mau mea e hiki ai: ke kahua pele ʻo Lassen a i ʻole kahi kokoke i Mono Lake. Hōʻike ʻo ia i ke ʻano pahū o nā lua Mono a me ka lehu a me nā pōʻino lele e pili ana i kahi pele.

Hoʻopuka pū ʻo Calvert i ka hopena o kahi pele i ka heluna kanaka kūloko. ʻO ke kūlanakauhale ʻo Lee Vining a me kahi huakaʻi ski kaulana o Mammoth Lakes aia ma kahi kokoke i Mono Lake. ʻOiai e pili ana ka pele i kēia mau wahi, hiki i ka lehu a me nā pōʻino ʻē aʻe ke loaʻa i nā hopena ākea.

Ma ke ʻano o ka mākaukau, hoʻoikaika ʻo Calvert i ke koʻikoʻi o ka ʻike mua a me ka nānā ʻana. Nānā pono nā kānaka ʻepekema i ka hana seismic, deformation o ka honua, a me nā hōʻailona ʻē aʻe e hōʻailona ana i kahi pele e hiki mai ana. ʻO ka hui pū ʻana me nā ʻoihana like ʻole a me ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā haʻalele ʻana he mea koʻikoʻi no ka palekana o nā kamaʻāina a me nā malihini.

I ka hōʻuluʻulu manaʻo, ʻoiai ʻaʻole paha ʻo nā lua pele ka pōʻino mua i hiki mai i ka noʻonoʻo i ka wā e noʻonoʻo ai iā Kaleponi, he ʻoiaʻiʻo ia e nānā pono nā ʻepekema e like me Andy Calvert. ʻO ka hopena o ka hoʻokele waiwai a me ke kanaka o ka pele i mea nui i ke aʻo ʻana a me ka hoʻomākaukau ʻana no kēia mau hanana i mea e palekana ai nā kamaʻāina a me nā malihini.

Sources:

- Nīnauele me Andy Calvert, ʻepekema-in-Charge o California Volcano Observatory

– ʻAmelika Hui Pū ʻIa Nānā (USGS)